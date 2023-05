﻿17-Jähriger schwer verletzt – Opfer selbst unter Verdacht

Ein rätselhafter Messerangriff auf einen 17-Jährigen beschäftigt die Polizei in Hannover. Einer oder mehrere Täter fügten dem jungen Mann Schnittwunden und eine Stichverletzung zu. Unterdessen geriet das Opfer selbst ins Visier der Polizei, weil Beamte einen verdächtigen Fund in der Wohnung des 17-Jährigen machten.

Hannover. Ein Messerangriff auf einen jungen Mann (17) in Hannover-Linden gibt der Polizei Rätsel auf. Einer oder mehrere Täter haben den 17-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus am Ihmeplatz schwer verletzt. Ihm wurden mehrere Schnitt- und eine Stichwunde zugefügt, die in einer Klinik medizinisch versorgt werden mussten. Inzwischen geriet das Opfer allerdings selbst ins Visier der Polizei – mehr oder minder zufällig: In der Wohnung des Mannes fanden Beamte erhebliche Mengen medizinisches Equipment. „Es besteht der Verdacht, dass die Gegenstände womöglich im Bereich des Rettungs- und/oder Sanitätsdienst gestohlen wurden“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.