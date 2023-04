﻿Tödliche Messerstecherei in Oberricklingen: Brüder erhalten mehrjährige Freiheitsstrafen

Urteil im Strafverfahren gegen zwei Brüder aus Hannover-Oberricklingen: Dilschad und Dilyar K. müssen acht beziehungsweise sechs Jahre ins Gefängnis. Die beiden jungen Männer waren an einer Messerstecherei an der Dormannstraße im Juli vergangen Jahres beteiligt. Im Streit um 360 Euro wurde damals ein 21-Jähriger tödlich verletzt.

Hannover. Das Landgericht Hannover hat am Freitag ein Brüderpaar nach einer tödlichen Messerstecherei im vergangenen Sommer in Oberricklingen unter anderem wegen Totschlags verurteilt. Dilschad K. (23) soll für acht Jahre ins Gefängnis, sein jüngerer Bruder Dilyar K. wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Der 21-jährige Rezan H. Q. erlitt am Abend des 13. Juli im Zuge der Auseinandersetzung an der Dormannstraße einen Messerstich in die Lunge. Er starb im Krankenhaus. Hintergrund des Streits waren Geldschulden für (Schwarz-)Arbeitsleistungen in Höhe von etwa 360 Euro, die das spätere Opfer Q. bei dem Angeklagten Dilyar K. hatte. Vier weitere Beteiligte wurden bei der Messerstecherei verletzt.

Staatsanwaltschaft: „Treffen hatte keine Schlichtung mehr in Aussicht“

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer die Verantwortung für die Auseinandersetzung bei dem Brüderpaar gesehen. Vor allem aber bei Dilschad K., der den tödlichen Messerstich ausführte. „Das vereinbarte Treffen der beiden Parteien hatte keine Schlichtung mehr in Aussicht“, sagte die Staatsanwältin. Die Bewaffnung und Ausführung sei geplant und beabsichtigt gewesen. „Dilschad K. nahm den Tod von Rezan billigend in Kauf.“

Die Staatsanwaltschaft plädierte für Gesamtfreiheitsstrafen von zehn Jahren und sieben Monaten für Dilschad K. sowie sechs Jahre und drei Monate für seinen Bruder Dilyar wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Dem folgten auch die insgesamt sechs Nebenklagevertreter der Familie Q..

Die Verteidiger der Angeklagten hatten auf Freispruch plädiert. „Die beiden Brüder waren bei dem Treffen davon ausgegangen, dass es lediglich um die Herausgabe der Geldschulden ging“, sagte der Anwalt von Dilschad K.. Die Brüder seien keineswegs auf einen Angriff vorbereitet gewesen. Sie hätten aus Notwehr gehandelt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.