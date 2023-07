Kriminalität in Hannover

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonnabend, 1. Juli, soll ein 47-Jähriger in Hannover-Vahrenheide einen Kontrahenten mit Messerstichen verletzt haben. Das 26-jährige Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr. Für den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket