﻿Messerstecherei vor der Dax-Bierbörse: Polizei fasst Verdächtigen am Flughafen Hannover

Am Neujahrsmorgen endete ein Streit zwischen mehreren Personen in Hannovers Innenstadt in einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Er ging der Bundespolizei am Flughafen Hannover ins Netz.

Hannover. Ermittlungserfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft: Die Bundespolizei am Flughafen Hannover hat am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen, der an der Messerstecherei zwischen der Dax-Bierbörse und dem Sinus-Club am Neujahrsmorgen beteiligt gewesen sein soll. Der 26-Jährige sitzt nun in Haft.

Wie die Bundespolizeiinspektion am Flughafen mitteilt, wurde der Mann bei der Wiedereinreise nach Deutschland verhaftet. Der deutsche Staatsbürger war am Donnerstagnachmittag aus Istanbul in Hannover angekommen. „Die Staatsanwaltschaft Hannover suchte den Mann seit dem 12. Januar mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlages“, sagt Inspektionssprecher Detlef Zieling am Freitag.

Insgesamt neun Verletzte – darunter fünf Polizisten

Zu der Messerstecherei war es am Neujahrsmorgen gegen 5.55 Uhr gekommen. Mehrere Beteiligte hatten sich vor den beiden Clubs zwischen der Hamburger Allee und der Lister Meile um die Nutzung eines Taxis gestritten. Die Auseinandersetzung eskalierte: Ein 24-Jähriger wurde durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Ein 28-jähriger Beteiligter erlitt ebenfalls Stichverletzungen. Auch er musste ins Krankenhaus. Ein 27-Jähriger und eine 24-Jährige kamen mit leichten Blessuren davon.

Zwischen dem Dax und dem Sinus-Club war ein Streit um ein Taxi eskaliert. © Quelle: Christian Elsner

Die hinzugerufenen Polizeikräfte sahen beim Eintreffen, wie eine mutmaßlich tatbeteiligte Person in Richtung Andreas-Hermes-Platz flüchtete. Offenbar handelt es sich bei ihr um den festgenommen 26-Jährigen, der sich zunächst ins Ausland abgesetzt hatte und nun verhaftet werden konnte. Ob es weitere Beteiligte gibt oder ob der 26-Jährige für beide Messerattacken verantwortlich ist, ist nach wie vor unklar.

Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden zudem fünf Beamte verletzt. Ein ebenfalls 26-Jähriger hatte sich den Polizisten in den Weg gestellt. Er leistete Widerstand. Mit Reizgas wurde er schließlich zu Boden gebracht und kam vorübergehend in Gewahrsam. Bei ihm wurden Kokain und Cannabis gefunden. Ein Polizist konnte seinen Dienst im Anschluss an die Auseinandersetzung mit dem Mann nicht fortsetzen.

Der am Flughafen verhaftete 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt.