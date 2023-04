﻿Nächste Großbaustelle in Hannover: Messeschnellweg wird im Süden umfassend saniert

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Arbeitskampf

Galeria Karstadt Kaufhof: Gewerkschaft fordert Beschäftigte in Hannover am Donnerstag zum Streik auf

Inwieweit der Betrieb bei Galeria Karstadt Kaufhof am Ernst-August-Platz in Hannover am Donnerstag trotz eines Streikaufrufs möglich ist, wird sich am Vormittag zeigen. Die Kaufhaus-Kette ist insolvent und soll saniert werden. Im Zuge dessen verlieren viele Beschäftigte ihre Jobs. Zudem verzichten sie seit Jahren auf Teile ihrer Gehälter.