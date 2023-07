In Richtung Norden: Das Seelhorster Kreuz wird für einen Tag gesperrt

Hannover. Einen Umweg müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Kauf nehmen, die am Sonnabend, 22. Juli, auf dem Messeschnellweg gen Norden unterwegs sind. Zwischen 6 und 18 Uhr ist das Seelhorster Kreuz in dieser Richtung gesperrt. Der Grund für diese Maßnahme: Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dehnt die Kampfmittelsondierung in diesem Bereich auf die einzige aktuell noch freie Fahrbahn aus.

Die Bundesstraße 6 wird bis voraussichtlich Ende 2024 komplett saniert – zunächst werden alle Hauptfahrbahnen auf Blindgänger untersucht. Die Sperrung von Fahrspuren macht sich vor allem im Berufsverkehr deutlich bemerkbar.

Seelhorster Kreuz in Hannover zwölf Stunden gesperrt

Wer am Sonnabend aus Laatzen kommend Richtung Pferdeturm unterwegs ist, muss tagsüber das Seelhorster Kreuz umfahren. Der schnellste Weg führt über die Abfahrt Mittelfeld auf die Wülfeler Straße, die Emslandstraße und Bemeroder Straße zur Auffahrt in Höhe Zuschlagstraße vor dem Bischofsholer Damm zurück auf den Messeschnellweg.

Nach Abschluss der Arbeit ist die Fahrbahn am Abend voraussichtlich ab 18 Uhr wieder frei. Ab Montag, 24. Juli, wird diese Fahrspur bis auf Weiteres verengt.

