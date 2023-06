﻿Messeschnellweg: Fahrbahnsanierung beginnt am Montag

Kostenfrei bis 07:33 Uhr lesen

Lesart

Ernährungsinfos und Fitnesstipps am Bücherschrank in Bissendorf

Sie will die Leseratten in der Wedemark in Bewegung bringen: Bei der nächsten Lesart-Aktion am Bissendorfer Bücherschrank gibt Personaltrainerin Kim Grabosch von Wedefit Infos und Tipps zu Fitness und Ernährung.