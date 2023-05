﻿Messeschnellweg in Hannover: Stau nach Unfall am Seelhorster Kreuz

Hannover. Auf dem Messeschnellweg in Hannover herrscht aktuell ein kilometerlanger Stau. Grund ist ein Unfall in Fahrtrichtung Süden: Ein Transporter prallte am Donnerstag in die Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahrspur ist deshalb gesperrt, der Verkehr wird einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr, als der Fahrer im Bereich des Seelhorster Kreuzes die Spur wechselte und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der hinter ihm fahrende Autofahrer konnte rechtzeitig ausweichen. Weitere Auffahrunfälle gab es deshalb nicht.

Fahrzeug wird abgeschleppt

Der Transporter ist nicht mehr fahrbereit und muss nun abgeschleppt werden. Zwischen der Anschlussstelle Weidetor und der Anschlussstelle Messe-Nord gibt es deshalb einen mehrere Kilometer langen Stau. Durch die dortige Baustelle gibt es zusätzliche Behinderungen.