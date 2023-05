﻿Staufalle Messeschnellweg: Wegen Bombensuche weitere Fahrspur gesperrt

Hannover. Schon jetzt gibt es auf dem Messeschnellweg in Richtung Norden täglich einen langen Stau zwischen Messe und Seelhorster Kreuz. Demnächst dürfte es noch schlimmer werden: Ab Donnerstagabend wird eine Fahrspur in Richtung Norden komplett gesperrt.

Grund: Kampfmittelsondierungen. Für die anstehenden Sanierungsarbeiten müssen Experten das Gebiet auf Blindgänger untersuchen. Die Arbeiten beginnen am Freitag, dem 5. Mai 2023. Für die Fahrtrichtung Nord in Richtung A 37 steht bis zum 3. Juli nur eine Fahrspur zur Verfügung.

In Fahrtrichtung Süd sind weiterhin zwei Fahrspuren frei. Eine davon führt über die Abfahrt, verläuft parallel zum Messeschnellweg und führt wieder auf den Messeschnellweg zurück.

Während der Messe wieder vier Fahrspuren frei

Zur Messe Ligna (15. bis 19. Mai) wird die Kampfmittelsondierung unterbrochen. Dem Verkehr stehen dann vorübergehend zwei Fahrspuren in jede Richtung zur Verfügung. Die Arbeiten werden im Anschluss an die Messe am 20. Mai wieder aufgenommen. Dann ist wie zuvor in Fahrtrichtung Nord nur eine Fahrspur frei, in Fahrtrichtung Süden sind es zwei Fahrspuren.

Das Ende dieses Bauabschnitts ist für den 3. Juli geplant, die gesamten Sanierungsarbeiten sollen Ende August 2024 abgeschlossen sein.