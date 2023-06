Meteorologen warnen vor schweren Gewittern in der Region Hannover

Hannover. Der Start in die neue Woche kommt offenbar mit Blitz und Donner: Zum Wochenanfang warnen Meteorologen vor schweren Unwettern – auch in der Region Hannover.

Von Westen zieht extrem schwüle Luft heran, die sich dann unwetterartig entladen kann. Schwerpunkt soll laut wetteronline.de ein Streifen von der Nordsee bis Bayern sein.

In der Region Hannover steigen die Temperaturen laut Vorhersage auf 29 (Montag) bis 30 Grad (Dienstag), die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 60 Prozent.

Schwüle geht auf den Kreislauf

Die Folge: Extrem schwül-heiße Luft – das werden vor allem ältere Menschen und Patienten mit Kreislaufproblemen merken.

Die Schwüle nehme am Dienstag zu und es seien die Voraussetzung für die erste überregionale Unwetterlage des Jahres gegeben, bestätigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die extrem feuchte Luft sei ideal für schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nordwesthälfte sei schon vormittags mit gewittrigem Regen zu rechnen. Dies weitet sich den Meteorologen zufolge zum Nachmittag hin auch auf Teile des Südens und Ostens aus. Im Nordwesten und Westen liegen die Höchsttemperaturen bei 28, sonst bei bis zu 33 Grad. Nur an den Küsten bleibe es kühler.

Auch am Mittwoch, dem kalendarischen (astronomischen) Sommerbeginn, besteht dem DWD zufolge lokal Unwettergefahr mit Starkregen und größerem Hagel.

HAZ