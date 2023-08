Metronom streicht Verbindungen: Diese Züge von und nach Hannover sind betroffen

Hannover. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Metronom reagiert auf die Personalausfälle der vergangenen Wochen: Ab Montag, 28. August, gilt bis zum 9. Dezember ein Ersatzkonzept mit weniger Fahrten. Gestrichen werden Verbindungen auf den Linien RE3, RB31, RE4 und RB41, hier entfallen die sogenannten Verstärkerzüge.

Diese setzt Metronom in den Stoßzeiten einige Minuten vor oder nach den regulären Verbindungen zusätzlich ein, um für Entlastung zu sorgen. In den nächsten Monaten spart das Unternehmen nun aber beispielsweise werktags 14 Leerfahrten ein, wenn ein Zug zur Verstärkung auf die Strecke an einen bestimmten Ort geschickt wird. Kundinnen und Kunden in der Region Hannover sind von den Auswirkungen nur an den Wochenenden betroffen.

Gestrichene Metronom-Verbindungen von und nach Hannover

Uelzen – Celle – Hannover Hbf (RE2/RE3)

Sonnabend, ME81655, Abfahrt um 0.51 Uhr

Sonnabend und Sonntag, ME81603, Abfahrt um 3.48 Uhr

Sonnabend, ME82863, Abfahrt um 10.43 Uhr

Sonnabend, ME82867, Abfahrt um 11.43 Uhr

Hannover Hbf – Celle – Uelzen (RE2/RE3)

Sonnabend, ME8266, Abfahrt um 9.07 Uhr

Sonnabend, ME82870, Abfahrt um 10.07 Uhr

Sonnabend, ME82878, Abfahrt um 12.07 Uhr

Sonnabend, ME82882, Abfahrt um 13.07 Uhr

Sonntag, ME82886, Abfahrt um 14.04 Uhr

