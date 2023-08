﻿Variante EG.5.1 „Eris“: MHH-Experte warnt vor neuer Panik bei Corona

Die Zahlen steigen wieder. Aber der Corona-Experte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Professor Tobias Welte, warnt wegen der Zunahme der Corona-Zahlen vor Panik. Und er hält aus zwei Gründen nichts von Selbsttests bei Erkältungssymptomen.

Hannover. Kommt Corona zurück? Seit rund fünf Wochen steigen die Fallzahlen, auch in der Region Hannover. Laut Gesundheitsamt liegt die Sieben-Tage Inzidenz in der Region bei 8,6, das ist deutlich mehr als die bundesweite Inzidenz von 5. Das Gesundheitsamt vermutet aber eine sehr hohe Dunkelziffer, da längst nicht mehr alle Infektionen per PCR-Test bestätigt werden, aber nur diese positiven Tests gemeldet werden. Zum Vergleich: Im März vergangenen Jahres lag die bundesweite Inzidenz bei fast 2000. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Verursacht werden die Corona-Infektionen inzwischen hauptsächlich durch die neue Variante EG.5.1 „Eris“.