MHH-Herzchirurg Axel Haverich soll heimlich mit Russland kooperieren

Hannover. Der vielfach ausgezeichnete Forscher und Herzspezialist Prof. Axel Haverich hat im Sommer 2022 den hochdotierten „Mega Grant“ der russischen Regierung gewonnen – und davon weder die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) als seinen Arbeitgeber noch das Niedersächsische Wissenschaftsministerium als Dienstherren in Kenntnis gesetzt. Diese haben erst durch die Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) “ von den Vorgängen erfahren.

MHH prüft Verstoß gegen eindeutige Anweisungen

Die MHH teilte daraufhin mit, dass das Präsidium der Hochschule derzeit prüfe, „ob Herr Professor Haverich mit seinen Aktivitäten rund um den Mega-Grant gegen eindeutige Anweisungen verstoßen hat“. Die deutschen Wissenschaftsorganisationen haben nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 einen Stopp der Kooperationen beschlossen – so auch die MHH. Haverich erklärte gegenüber der FAZ, dass er den Mega Grant abgelehnt habe. Mails des Herzchirurgen, die der Frankfurter Redaktion vorliegen, legen allerdings das Gegenteil nahe. Haverich räumt nun ein, dass er die Bewerbung, die Zuerkennung und seine monatelangen Verhandlungen mit der russischen Seite nicht gemeldet habe. Wie die FAZ berichtet, habe Haverich auch mit dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder über die Zuerkennung des Mega Grants gesprochen.

120.000 Euro für Forschungslabor in St. Petersburg

Das Mega-Grant-Programm bietet Unterstützung für Forschung, die an russischen Universitäten und Forschungszentren unter der Leitung führender russischer und ausländischer Wissenschaftler durchgeführt wird. Mit den sogenannten russischen Mega-Grants können international renommierte Wissenschaftler Forschungslabore in Russland aufbauen. In diesem Fall geht es um ein Labor, in dem Spezialisten nach neuen Wegen zur Bekämpfung von Arteriosklerose forschen sollen. Dafür haben Wissenschaftler der Universität St. Petersburg zusammen mit ausländischen Kollegen einen Zuschuss in Höhe von mehr als einer Million Euro vom Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung der Russischen Föderation erhalten. Professor Haverich ist Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und sollte das Projekt und die entsprechende Forschung laut Information der Universität St. Petersburg leiten.