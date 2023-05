﻿MHH-Kita aus Hannover ist eine der besten Kitas Deutschlands

Die MHH-Kita „Campuskinder“ hat beim Deutschen Kita-Preis den zweiten Preis und 10.000 Euro gewonnen. Die Kita setzte sich gegen 667 Mitbewerber durch und kam als einzige aus Niedersachsen ins Finale.

Hannover. Die Kita „Campuskinder“ der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat beim Deutschen Kita-Preis in der Kategorie „Kita des Jahres“ einen zweiten Platz errungen. „Wir sind überwältigt und freuen uns sehr über die Wertschätzung für die Arbeit unserer Fachkräfte“, sagte Martin Fulst, Leiter der MHH-Kita, anlässlich der Preisverleihung in Berlin. Der Preis wird alljährlich in zwei Kategorien, „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“, vergeben. Die beiden Erstplatzierten in den Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld von 25.000 Euro, jeder der jeweils vier Zweitplatzierten – so auch die MHH-Kita – erhält 10.000 Euro. Erster in der Kategorie „Kita des Jahres“ wurde die Kita Heide-Süd in Halle, Sachsen-Anhalt.