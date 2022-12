﻿MHH verwechselt Leichen von Großburgwedeler und Mann aus der Türkei

In türkischen Medien ist bereits die Rede von einem Skandal: An der Medizinischen Hochschule Hannover wurden die Leichen eines 81-jährigen Großburgwedelers und die eines 71-jährigen Türken vertauscht. Der Irrtum kam erst ans Licht, als es schon zu spät war.

Hannover. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat sich eine folgenschwere Verwechselung ereignet: Nach dem Tod zweier Senioren hat die Klinik offenbar die beiden Leichen verwechselt – und einen Moslem mit türkischer Staatsbürgerschaft zur Einäscherung gegeben. Feuerbestattungen sind im Islam tabu. Die Angehörigen beider Seiten üben nun heftige Kritik an der MHH.

Zu dem schweren Irrtum kam es folgendermaßen: Am 5. Dezember verstirbt ein 81-jähriger Senior aus Großburgwedel nach einer Krankheit im Friederikenstift in der Calenberger Neustadt, am 14. Dezember ein türkischer Staatsbürger in der Notaufnahme der MHH. Dort werden sie später auch abschließend begutachtet, bevor sie an die Bestatter übergeben werden. Während der 81-Jährige wunschgemäß eingeäschert werden soll, gelten für Moslems besondere Riten. Dazu gehören unter anderem eine Waschung sowie Salbungen des Körpers.

„Wir haben Abschied von der falschen Person genommen“

Doch in der MHH kommt es vor der Beisetzung zur Verwechslung der beiden Männer. Der Leichnam des Türken wird vergangenen Freitag ins Krematorium gebracht und fälschlicherweise verbrannt. Am Montag wird der Moslem im Kreise der falschen Familie auf dem Friedhof Kleinburgwedel in einer Urne beigesetzt. „Wir haben Abschied von der falschen Person genommen“, sagt der Sohn des 81-jährigen Verstorbenen aus Großburgwedel.

Der Irrtum kommt ans Licht, als etwa zeitgleich der vermeintliche Leichnam des Muslimen für die Beisetzung vorbereitet werden soll – denn beim Bestatter kommt der Großburgwedeler zum Vorschein. Einen Tag nach der Urnenbeisetzung meldete sich das eigentlich für den Mann aus Großburgwedel zuständige Bestattungsunternehmen bei der Familie des 81-Jährigen: „Ich habe am Dienstag um 19 Uhr von dem Irrtum erfahren“, sagt der Sohn. Neben ihm und den anderen Hinterbliebenen kritisieren nun auch zahlreiche türkische Medien die Verwechslung und die nicht standesgemäße Art der Beerdigung. In mehreren Überschriften taucht das Wort „Skandal“ auf.

„Die MHH bedauert die Verwechslung zutiefst, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagt die Klinik zu dem Irrtum. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

MHH bedauert Verwechslung

In dem Bericht einer türkischen Presseagentur heißt es, dass die Familie des Türken von der MHH informiert wurde. Nun wollen die Angehörigen offenbar juristisch gegen das Krankenhaus vorgehen. „Die MHH bedauert die Verwechslung zutiefst, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagt die Klinik zu dem Irrtum.

Der Sohn des 81-Jährigen fühlt sich düpiert. Obwohl die Verwechselung offenbar schon bekannt war, habe ihn die Klinik nicht informiert und sich bislang auch nicht direkt und persönlich entschuldigt. „Genau das erwarte ich jetzt.“ Ende des Jahres wird sein Vater nun eingeäschert und zwei Tage später beerdigt.

Hat der Irrtum ein Nachspiel?

Ob und was für ein Nachspiel der Irrtum für die MHH haben könnte, wird sich zeigen. Nach Angaben der Klinik rechnet man nicht mit Ermittlungen. Laut türkischen Medien wurde das Generalkonsulat in Hannover eingeschaltet. Vor genau einem Jahr hatte die versehentliche Einäscherung eines muslimischen Marokkaners in Frankfurt am Main zu diplomatischen Verstimmungen geführt. In einer Stellungnahme nannte das marokkanische Generalkonsulat den Vorfall einen „eklatanten Regelverstoß“, eine „Verletzung der Ehre und Würde“ des Verstorbenen und forderte Aufklärung.