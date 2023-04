﻿Chronisch Kranke: Besseres Selbstmanagement im Alltag

Mehr Lebensqualität

INSEA, die Initiative für Selbstmanagement und aktives Leben, ist mit Selbstmanagementkursen für chronisch Erkrankte in Niedersachsen und Bayern gestartet. Das Leben mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes, Migräne, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Lungenerkrankungen oder Krebs ist belastend und bedeutet auch eine lebenslange Anpassung an diese Erkrankung. Bei dem INSEA-Programm handelt es sich um die deutsche Version eines erfolgreichen amerikanischen Programms, dem „Chronic Disease Self-Management Program“, das an der Universität Stanford entwickelt und immer wieder getestet wurde. Hier konnte nachgewiesen werden, dass bei den teilnehmenden Personen die Lebensqualität sehr verbessert wird, sich Energie und psychisches Wohlbefinden steigern. Erschöpfung und soziale Isolation nahmen dagegen ab. Auch verbessert sich die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten. Teilnehmen können alle, die an einer körperlichen oder psychischen chronischen Erkrankung leiden oder erkrankte Angehörige haben. Informationen gibt es unter www.insea-aktiv.de sowie an der MHH über die Patientenuniversität bei den Standortkoordinatorinnen Carolin Schwarz (schwarz.carolin@mh-hannover.de) und Gönül Temucin (temucin.goenuel@mh-hannover.de).