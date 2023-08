﻿Medizinische Hochschule Hannover: Bluttest zu Hause erspart Weg zum Arzt

Hannover. Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine oder mehrere chronische Erkrankungen. Sie brauchen oft dauerhaft fachärztliche Betreuung. Für manche Kranke bedeutet das: Sie müssen jedes Vierteljahr in die Praxis zur Blutabnahme und außerdem zusätzlich zu einem Besprechungstermin.

Der zeitliche Aufwand ist enorm. Ein Team der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) will mit dem Projekt „Blut mobil“ ein anderes Vorgehen entwickeln und praktisch erproben und damit Patienten und Angehörige entlasten. Die Idee: Chronisch Kranke nehmen sich zu Hause selbst eine kleine Menge Blut ab und schicken die Probe per Post an ein Labor. Dort läuft die Analyse, Mitarbeiter leiten die Ergebnisse an die Facharztpraxis weiter.

Regelmäßig zum Bluttest: Das betrifft auch Diabetiker wie den Vierjährigen, dem eine Krankenschwester hier Blut zum Messen seines Insulinwertes abnimmt. © Quelle: Frank May/dpa

„Wir setzen in der ärztlichen Betreuung zunehmend Telemedizin ein, um Patientinnen und Patienten Wege zu ersparen, aber für rheumatologische und viele andere fachärztliche Praxen funktioniert das bisher nicht“, erklärt Professorin Alexandra Dopfer-Jablonka. Denn oft sind Blutwerte nötig, um den Gesundheitszustand der chronisch Kranken zu kontrollieren und auf Basis der Werte Medikamente zu verschreiben.

Hier setzt das Projekt unter der Leitung von Dopfer-Jablonka und Professor Georg Behrens von der MHH-Klinik für Rheumatologie und Immunologie an. Auf die Idee für die häusliche Blutentnahme sind die beiden während der Pandemie gekommen. Für ein Forschungsprojekt benötigten sie Blutproben von Corona-Betroffenen, um nach Zusammenhängen zwischen Blutwerten und bestimmten Symptomen einer überstandenen Sars-CoV-2-Infektion zu suchen.

Bisher üblich: Für den regelmäßigen Bluttest müssen chronisch Kranke in die Facharztpraxis. © Quelle: Getty Images

Damals verschickten die Forscher fertige Blutentnahmesets und ließen sich die Proben per Post zurücksenden. Dabei zeigte sich, dass die Probanden die selbst anzuwendenden Entnahmesysteme bei guter Anleitung sicher nutzen konnten.

Geringe Blutmenge reicht

Da sich die Analysetechnik inzwischen sehr verfeinert hat, genügen bereits kleine Blutmengen für eine Laborbestimmung. Die Forscher stellten fest, dass die Blutproben in der Qualität denen entsprechen, die von medizinischem Personal in einer Praxis oder Krankenhausambulanz entnommen werden. „Das Prinzip haben wir also schon getestet“, sagt Dopfer-Jablonka.

Variabel: Je nach Erkrankung werden im Labor unterschiedliche Blutwerte erhoben. © Quelle: Dpa

Nun geht es um die Alltagstauglichkeit des Verfahrens und die Übertragung in die ambulante rheumatologische Versorgung. Eine Befragung soll die Bedürfnisse der niedergelassenen Rheumatologen sowie ihrer Patienten klären. „Das System muss für alle möglichst einfach zu handhaben und gleichzeitig zuverlässig sein“, sagt Professorin Dopfer-Jablonka.

Zeitersparnis für alle

Wenn das Projekt gut läuft, müssten chronisch Kranke unter Umständen nur noch einmal im Jahr in die Facharztpraxis. Dort erhalten sie für die nächsten drei Quartale ihre Blutentnahmepäckchen. Die Ergebnisse besprechen Arzt und Patient per Telefon oder Videosprechstunde. Rezepte werden elektronisch versendet. „Das ist ein landesweit einmaliger Ansatz in der Regelversorgung“, betont Behrens. Auch die Praxen werden von Routineterminen entlastet.

Langfristig könnte das System auf andere fachärztliche Bereiche, auf Versorgungsangebote wie die ambulante und stationäre Pflege oder die medizinische Forschung ausgedehnt werden. „Bislang muten wir Teilnehmern unserer klinischen Studien mitunter für eine einzige Blutentnahme eine weite Anreise zur MHH zu“, sagt die Oberärztin. „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“

Das Projekt in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen wird vom Europäischen Sozialfonds für zweieinhalb Jahre mit 750.000 Euro unterstützt.

