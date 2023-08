﻿MHH-Stadtbahnkonflikt: Kopfschütteln und Schulterschluss

Hannover. Die Aufregung um den Stadtbahnanschluss für den Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist groß – nun soll es ein Chefgespräch nach den Sommerferien richten. Wissenschaftsminister Falko Mohrs, Regionspräsident Steffen Krach (beide SPD) und Oberbürgermeister Belit Onay wollen sich zusammensetzen und Lösungen suchen.

Schon jetzt zeichnet sich ab: Alle geben sich Mühe, den Konflikt möglichst klein zu halten. Dabei geht es um ein großes Thema. Niedersachsens bedeutendste Forschungsklinik, bei der aktuellen Klinikreform des Bundesgesundheitsministers als Maximalversorger vorgesehen, sollte bei der Nahverkehrsanbindung hinter den aktuellen Qualitätsstandard zurückfallen. Denn im Konzept der zuständigen MHH-Neubauplaner spielte die Frage, ob auch die neue Klinik wieder einen Stadtbahnanschluss bekommt, offenbar eine sehr untergeordnete Rolle. Offenbar ist die Ausschreibung für das Neubauprojekt vorbereitet worden, ohne die Stadtbahntrasse über den Stadtfelddamm einzuplanen, über die seit einem Jahr diskutiert wird.

Schnelle Dementis zum Stadtbahnkonflikt

Öffentlich gemacht haben das zwei Spitzenbeamte von Region und Stadt, der Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz und Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber (beide SPD). Sie antworteten auf eine ganz reguläre Anfrage der CDU-Regionsfraktion zum Planungsstand und ließen dabei die kommunikative Bombe platzen, dass der Landesminister in einer Besprechung ausdrücklich gesagt habe, dass die MHH kein Interesse an der bisherigen Planung zur Stadtbahntrasse habe. Sie durchschneide das Campusgebiet zwischen Neubau und Altbau. Zudem drohten Vibrationen und Magnetfelder die empfindliche Medizintechnik zu stören.

Kaum war die Nachricht öffentlich, kamen die Dementis. Nie habe das Land oder die MHH sich gegen die Stadtbahnanbindung ausgesprochen, hieß es. Wie sehr das die Wahrheit verbiegt, zeigt ein pikanter Vorgang, den wir hier öffentlich machen.

Die Metamorphose der Stellungnahmen

Die MHH-Pressestelle hat noch am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung eine Stellungnahme verschickt. Darin stand dieser Satz: „Eine Beeinträchtigung der Krankenversorgung, Forschung und Lehre durch eine Stadtbahnquerung des Campus der MHH wollen wir verhindern.“ Wenige Stunden später erging die Bitte an die Redaktion, den Satz nicht zu publizieren, sondern stattdessen zu schreiben: „Die zukünftige Planung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre ist daher mit der Verkehrsplanung optimal abzustimmen.“

Nun muss man wissen: Das, was als „Stadtbahnquerung durch den Campus der MHH“ bezeichnet wird, ist eine Stadtbahntrasse auf einer öffentlichen Straße, nämlich auf dem Stadtfelddamm. Es wäre das erste Mal in Hannover, dass Anlieger bestimmen dürfen, ob eine Stadtbahn vor ihrer Haustür fährt oder nicht (es wäre allerdings wohl auch das erste Mal, dass ein großes Unternehmen nicht darum bittet, sondern es ablehnt).

Keine echten Alternativtrassen

Hinzu kommt: Nach einjähriger Vorplanung der Fachplaner der Region, die alle Stadtbahnlinien konzipieren, scheint die Trassenführung über den Stadtfelddamm die einzige wirtschaftliche Variante, einen direkten Stadtbahnanschluss der neuen MHH vom Bund finanziert zu bekommen. Die Stadtbahntrasse zur bisherigen MHH darf man nicht verlegen, sie befindet sich noch im Förderzeitraum – die Region müsste dann viele Millionen Euro Fördergeld zurückzahlen. Die einzige Alternative würde nach Einschätzung der Region quer durch die Eilenriede führen – das galt aus Umweltgründen als undenkbar. Bei den Regionsplanern heißt es: Wer die bisher geplante Stadtbahntrasse – zudem die erste Tangentialverbindung Hannovers zwischen Podbi und Nackenberg – ablehnt, lehnt die gesamte Stadtbahnanbindung der neuen MHH ab.

In der Regionspolitik, die sich gerade erst mühsam fraktionsübergreifend auf einen Verkehrsentwicklungsplan zur Stärkung des Nahverkehrs geeinigt hat, löst das Verhalten von Land und MHH Kopfschütteln aus. Die CDU hatte den Vorgang ohnehin gegeißelt. Bei der FDP stichelt Fraktionschefin Christiane Hinze: „Die rot-grüne Landesregierung will die Verkehrswende, aber sie schafft es beim MHH-Neubau nicht, die bestmögliche Lösung zu finden.“ Bei den Grünen setzt Verkehrspolitiker Christian Fleer Hoffnungen in das Spitzengespräch. „Dass wir künftig mit Busshuttles Tausende Menschen von der alten Stadtbahnstation in die neue MHH transportieren, darf auf keinen Fall das Ergebnis sein.“

