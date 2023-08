﻿MHH-Stadtbahnproblem: Reden drei SPD-Spitzenpolitiker gezielt aneinander vorbei?

Hannover. Im Streit um die Stadtbahnanbindung für den neu zu planenden Campus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) widerspricht die Landesregierung der Darstellung, sie habe kein Interesse an einer direkten Verbindung. Die Region Hannover hatte in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU in der Regionsversammlung geschrieben, in einem Gespräch vor den Sommerferien habe Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) der Regionsverwaltung und der Stadt Hannover mitgeteilt, „dass landesseitig keine Stadtbahn zum MHH-Neubau mehr gewünscht sei“.

Dem widersprach eine Sprecherin von Mohrs: „Der Wissenschaftsminister kann keine Stadtbahnplanung verhindern.“ Mohrs ist als Wissenschaftsminister für die Universitätsklinik MHH und ihren Neubau zuständig – die Planung einer Stadtbahnanbindung an den Krankenhauscampus fällt jedoch nicht in seinen Bereich. Die Ministeriumssprecherin widersprach aber auch inhaltlich der Darstellung in einer offiziellen Drucksache der Regionsverwaltung: „Dass die Landesregierung keine Stadtbahn zum MHH-Neubau will, hat er weder ausdrücklich noch sinngemäß gesagt.“ Das ergebe sich aus einem Protokoll, das im Anschluss an das Gespräch angefertigt worden sei – das allerdings anderen Gesprächspartnern nicht bekannt ist und auf Nachfrage nicht herausgegeben wurde.

MHH-Anschluss: Minister Mohrs meldet sich aus Urlaub

Mohrs selbst versuchte am Mittwoch aus dem Urlaub, der Debatte die Schärfe zu nehmen: „Es geht nicht darum, ob der MHH-Neubau einen Stadtbahnanschluss bekommt, sondern wie eine mögliche Trassenführung aussieht. Eine Anbindung an sich ist unverändert und selbstverständlich wichtig. Dazu sind wir als Land gemeinsam mit der MHH in Gesprächen mit Stadt und Region“, sagte er dieser Redaktion.

Also alles nur ein Missverständnis? Der Vorgang bleibt ungewöhnlich. Anscheinend widersprechen sich drei Vertreter, die derselben Partei angehören: Auf der einen Seite der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, sowie Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber und auf der anderen Seite Wissenschaftsminister Mohrs (alle SPD).

Gespräch im Landtag

Das Gespräch, über dessen Inhalt es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, hat nach Informationen dieser Redaktion kurz vor der politischen Sommerpause im Leineschloss am Rand einer Landtagssitzung stattgefunden. Am 23. Juni trafen sich im Landtag die drei SPD-Politiker mit Vertretern der MHH und der Dachgesellschaft, die für die Planung des milliardenschweren Neubaus der Uniklinik in Hannover zuständig ist.

Es ging dabei um die erste Baustufe mit Gesamtbaukosten von 974 Millionen Euro – und um die Frage, wie Tausende Forschende, Klinikmitarbeiter, Patienten und Angehörige täglich dorthin gelangen sollen. Stadt und Region Hannover wollen das riesige Gelände über eine neue Trasse zwischen Podbielskistraße und Nackenberg an das Stadtbahnnetz anschließen. Es wäre die erste Ringverbindung in Hannover.

Briefe an den Minister

Regionsverkehrsdezernent Franz staunte am Mittwochnachmittag über die Äußerung von Minister Mohrs. „Für uns ist die Information neu, dass das Land nun doch eine Anbindung des neuen MHH-Campus will – aber wir begrüßen dies ausdrücklich.“ Zu dem angeblichen Protokoll wolle er sich nicht äußern. „Beide Dezernenten von Stadt und Region haben im Anschluss an das Treffen jeweils nahezu gleichlautende Briefe an den Minister geschrieben – ich glaube nicht, dass Herr Vielhaber und ich da etwas falsch verstanden haben.“ Er freue sich aber, wenn das Land nun in die gemeinsame Arbeitsgruppe zurückkehre.

