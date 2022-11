﻿Wissenschaftsranking: Sechs Forschende aus Hannover sind weltweit führend

Die Leibniz Universität in Hannover – an ihr arbeiten zwei der Forschenden, die jetzt im Meistzitiert-Ranking auftauchen.

Hannover. Sechs Forscherinnen und Forscher aus Hannover zählen zu den einflussreichsten ein Prozent von Wissenschaftlern in ihrem Fachgebiet. Als Maßstab gilt dabei die Häufigkeit, mit der ihre wissenschaftlichen Publikationen von anderen Forschenden in den vergangenen elf Jahren zitiert wurden. Das US-amerikanische Unternehmen Clarivate Analytics stellt die Liste der „Highly Cited Researchers“ jedes Jahr neu zusammen.

Leibniz-Uni: Eine Frau, ein Mann

Vielzitierte Forscherin: Professorin Nadja Kabisch arbeitet seit 2022 an der Leibniz-Uni. © Quelle: Lena Wöhler / LUH

Für Hannover neu dabei ist Professorin Nadja Kabisch. Sie ist erst seit 2022 Professorin für Digitale Landschaftsökologie am Institut für Physische Geographie und Landschaftsökologie der Leibniz-Universität. Kabisch war aber bereits 2020 und 2021 in der Liste der meistzitierten Forschenden vertreten. Zunächst in der über das eigene Fach hinausweisenden Kategorie „Cross Fields“, dann in „Social Sciences“. Kabisch fragt in ihrer Forschung nach dem Einfluss urbaner Grünflächen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger oder nach emotionalem Stress in der Stadt.

Ebenfalls in der Liste vertreten ist Professor Jürgen Caro, der ab 2001 am Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie der Leibniz-Uni geforscht und gelehrt. Seit 2020 ist er im Ruhestand. Caro beschäftigt sich mit Katalyse und Membranen, er hält 42 Patente und hat Verfahren für die Kunststoffproduktion entwickelt.

Drei Forscher an der MHH

Spitzenforscher: Michael Manns, Thomas Werfel, Thomas Thum. © Quelle: MHH / Karin Kaiser, Nico Herzog

An der Medizinischen Hochschule Hannover arbeiten gleich drei besonders einflussreiche Forscher: der Leberexperte und MHH-Präsident Professor Michael Manns, ehemaliger Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie. Professor Thomas Werfel, Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie sowie Professor Thomas Thum, Direktor des Instituts für Molekulare und Translationale Therapiestrategien sowie Leiter des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM.

Alle drei werden in der Kategorie „Cross Fields“ geführt, in der Forschende über ihr eigentliches Arbeitsgebiet hinaus Einfluss auf die Wissenschaft haben.

TiHo: Virologe Osterhaus

Vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten sind sein Feld: Virenforscher Albert Osterhaus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ebenfalls auf der Liste: Professor Albert Osterhaus. Der niederländische Virologe ist spezialisiert auf hochansteckende Viren und Infektionskrankheiten, die zwischen Tier und Mensch springen. Er konnte die Übertragung des Vogelgrippe-Virus auf den Menschen nachweisen und war darüber hinaus an der Identifizierung des Sars-Virus beteiligt. Seit 2014 hat Osterhaus an der Tierärztlichen Hochschule die wissenschaftliche Leitung des Forschungszentrums für neu auftretende Infektionen und Zoonosen.

In der aktuellen Liste sind rund 6.938 Forscherinnen und Forscher aus 23 Fachdisziplinen der Natur-, Lebens- und Sozialwissenschaften aufgeführt. 369 dieser Expertinnen und Experten arbeiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren ebenfalls sechs Forscher aus Hannover dabei.

Clarivate Analytics untersucht, wie oft die Arbeiten der Forschenden von anderen Wissenschaftlern in deren Veröffentlichungen zitiert werden. Dabei ist nicht nur die Anzahl der Zitate ein Gradmesser für den wissenschaftlichen Einfluss der Forscherinnen und Forscher. Auch das Ansehen der Fachzeitschrift, in der sie publizieren, fließt in die Bewertung ein.