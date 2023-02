﻿Immer weniger Organspenden: Was lässt sich die Zahl der Transplantationen verbessern?

Die Zahl der Spender und Organe sinkt, der Bedarf steigt: Frank Logemann, Transplantationsbeauftragter der MHH, plädiert für bessere Aufklärung und eine Erlaubnis zur Entnahme auch nach dem Herztod. Ist das spanische Modell ein Vorbild für Deutschland?

Hannover. In Deutschland mangelt es mehr denn je an Spenderorganen. 2022 sind laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) zwischen 7 und 10 Prozent weniger Nieren, Lebern, und Herzen gespendet und transplantiert worden. Auch in Niedersachsen und an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wurden entsprechend weniger Spenden registriert. Die MHH transplantiert jährlich 300 bis 400 Organe. Im Jahr 2022 waren darunter 22 Herzen, 80 Lungen, 70 Lebern, 138 Nieren und vier Bauchspeicheldrüsen. 8500 Menschen stehen deutschlandweit auf der Warteliste – aber nur 2662 Organe von 869 Spendern konnten 2022 weitergegeben werden (2021: 2990 Organe von 933 Spendern). Woran liegt das und was kann die angespannte Situation ändern? Fragen an den Transplantationsbeauftragten der MHH, den Anästhesisten Frank Logemann.