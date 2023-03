﻿Sterneküche in Hannover: Wer sind die Kandidaten für die Auszeichnung des Guide Michelin?

Hannover. Dieses Jahr also Karlsruhe. Am 4. April werden Köchinnen und Köche aus ganz Deutschland gebannt auf die ehemalige Residenzstadt in Baden-Württemberg schauen, wenn ab 17 Uhr in einer Zeremonie die Michelin-Sterne vergeben werden. Thomas Wohlfeld (53) kann sich noch an den Moment erinnern, als sein Lokal „Handwerk“ im März 2022 in Hamburg in den Kreis der Auserwählten aufgenommen wurde. Dieses Jahr ist er gelassener. „Nervös bin ich nicht, wir haben uns in den vergangenen zwölf Monaten Schritt für Schritt verbessert – das sagen unsere Gäste.“ Die einzige Währung, die für ihn zähle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Michelin-Tester, der das Handwerk damals mit seinem Urteil in den Restauranthimmel hob, hatte er nicht erkannt. „Der Mann sagte, dass er auf einem Ärztekongress sei. Aber am Tag danach tauchte er im Votum auf.“ Hannovers Spitzenköche sind gut vernetzt, Votum-Küchenchef Benjamin Gallein, der in der Burgwedeler Ole Deele (inzwischen geschlossen) etliche Male einen Stern verteidigt hatte, hatte den Tester damals durchaus identifiziert.

Votum will sich im zweiten Jahr etablieren

Der 37-Jährige, der seine Küchenphilosophie schon in der ARD-Doku „Am Pass“ vorgestellt hatte, war in der Olen Deele als Aspirant auf einen zweiten Stern gehandelt worden. Das Ziel steht derzeit aber hinten an. „Unsere Ambition ist, das Votum weiter zu etablieren. Und das ist in der aktuellen Zeit auch für Spitzengastronomie nicht einfach.“ Krieg, Inflation, Preissteigerungen hinterlassen ihre Spuren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegbereiter: Tony Hohlfeld und Mona Schrader haben mit dem zweiten Stern für das Jante die Tür aufgestoßen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Trotzdem sieht Gallein Hannovers Spitzengastronomie in Bewegung, „wir sind wieder auf der kulinarischen Landkarte“. Er kennt auch den Grund: „Tony hat viele Türen aufgemacht, er hat diese Bewegung angestoßen“, schwärmt Gallein von Tony Hohlfeld (33), der 2020 zusammen mit seiner Partnerin Mona Schrader (33) für das Jante am Braunschweiger Platz den zweiten Stern eroberte. Könnten Votum und Handwerk dieses Jahr aufschließen? „Ich traue jedem alles zu, das sind zwei sehr gute Köche“, sagt Hohlfeld über die Kollegen. Er kennt aber auch den Test-Mechanismus des Guide Michelin. „Es wäre etwas schnell. Bei mir hat es ja auch drei, vier Jahre gedauert.“

Hippes Ambiente im Lindener Rüpel

In Hannover sieht er einige Restaurants, die Chancen hätten, neu in der Sternekreis aufgenommen zu werden. „Es ist viel passiert. Benjamin Meusel hat sich selbständig gemacht mit seinem Living Room, Lennart Röbbel mit seinem Rüpel bietet eine interessante Küche“, findet Hohlfeld. Reine Pflanzenkost im legeren Lindener Ambiente, darin sieht auch Gallein Vorteile für den Rüpel: „Wenn der Michelin jünger und hipper werden und sich neue Zielgruppen erschließen will, wäre das ein Kandidat.“

Moderne Pflanzenküche: Lennart Röbbel kocht vegan in seinem Restaurant Rüpel. © Quelle: Charlotte Gaida

Lennart Röbbel, der seine Kochausbildung in der Olen Deele gemacht hat, zaubert seit Sommer 2021 in seinem eigenen Lokal mit nur sechs Tischen erstaunliche Texturen aus Blumenkohl und Sellerie. „Die Ambition, so zu kochen, ist da“, sagt er über einen etwaigen Michelinstern. Wichtiger sei aber, „dass wir und die Gäste eine gute Zeit haben und nicht in Stress verfallen“. Sein Mini-Lokal sei deshalb auch nur von Donnerstag bis Sonnabend geöffnet. Nichtdestotrotz: „Wir freuen uns natürlich, wenn die Kollegen uns ins Gespräch bringen.“ Freuen würde er sich auch über einen „Grünen Stern“ vom Guide Michelin – „die werden für nachhaltige Konzepte verliehen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird erwähnt: Sven Holthaus und sein „Marie“ stehen in der Kategorie „Teller“ im Guide Michelin. © Quelle: Christian Behrens

Auch sein Name fällt im Zusammenhang mit Auszeichnungen immer wieder: Sven Holthaus (32) hat im Marie am Wedekindplatz ein gastronomisches Juwel mit Schwerpunkt französischer Küche geschaffen. „Ein Stern ist mein großer Traum, das ist der Weg“, sagt er offen. Eine Einladung zur Verleihung nach Karlsruhe gab es in diesem Jahr nicht, aber eine Mail vom Guide Michelin – das Lokal wird bei den „Assiettes“ (Teller) erwähnt, hat also eine Empfehlung. „Wir haben den Fuß drin“, freut sich Holthaus. Und dass ein Tester in seinem Restaurant vorbeigeschaut hatte. „Das ist ein gutes Zeichen.“

Lesen Sie auch

Wenn alles gut läuft, freut sich Thomas Wohlfeld am 4. April über die Bestätigung seines Michelin-Sterns. Wichtiger sei aber ein anderer Aspekt: „Wir wollen wirtschaftlich arbeiten“, betont er. Er sei stolz darauf, „dass wir trotz Corona es in sechs Jahren geschafft haben, schuldenfrei zu sein. Ich bin eigentlich ein besserer Unternehmer als Koch“, scherzt er. „Aber solange die Plakette an der Tür hängt, bin ich auch nicht böse.“