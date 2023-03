﻿Am 4. April gibt es Sterne für Spitzenrestaurants: So arbeiten die Tester des Guide Michelin

Am 4. April vergibt der Guide Michelin wieder seine begehrten Sterne für Top-Restaurants in Deutschland. Wir erklären, wie die Inspektoren arbeiten, nach welchen Kriterien beurteilt wird – und was ein französischer Reifenhersteller mit Spitzengastronomie zu tun hat.

Hannover. Seit dem Jahr 1900 adeln die Sterne des Guide Michelin die besten Restaurants der Welt. In Hannover zählen Jante am Braunschweiger Platz (zwei Sterne), Votum im Leineschloss und Handwerk in der Südstadt (je ein Stern) zum Kreis der Spitzenrestaurants. Was steckt hinter dem Bewertungssystem?

Michelin ist ein französischer Reifenhersteller – was hat das mit Spitzengastronomie zu tun?

Ende des 19. Jahrhunderts war Autofahren noch kein Massenphänomen, sondern ein Abenteuer auf rumpeligen Straßen. André und Édouard Michelin hatten 1898 ihr Reifenunternehmen gegründet – und wollten den Autofahrern weiteren Service bieten. 1900 erschien der erste Guide Michelin, ein kleines Handbuch mit Adressen von Kraftstoffdepots, Restaurants und Unterkünften in Frankreich. 1904 starteten die ersten internationalen Reihen. Weltberühmt machte den Hotel- und Gastronomieführer aber die 1926 eingeführte Bewertung mit einem Stern, 1931 kamen zwei und drei Sterne dazu. Ausgezeichnete Restaurants dürfen das Sternpiktogramm (das eher an eine Blume erinnert) führen.

Der Stern, der wie eine Blume aussieht: Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin, bei der Verleihung 2022 in Hamburg. © Quelle: Marcus Brandt

Was bedeuten die Sterne?

Ein Stern signalisiert: „Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert.“ Zwei Sterne kann man so interpretieren: „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert.“ Bei drei Sternen weiß der Reisende: „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert.“ Die aktuellen Guides decken 23 Länder auf drei Kontinenten ab, listen weltweit mehr als 45.000 Adressen auf.

Gibt es noch weitere Auszeichnungen?

Das schlemmende Michelin-Männchen „Bibendum“, kurz „Bib“ macht auf Lokale mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis aufmerksam. In der heutigen Form gibt es die Auszeichnung Bib Gourmand seit 1997. Der Michelin-Teller (französisch Assiette) steht für eine überdurchschnittliche Küchenleistung. Der grüne Stern wird seit 2020 verliehen. „Damit prämieren wir Häuser, deren Philosophie ganz klar auf nachhaltiges Handeln und Arbeiten ausgelegt ist“, erklärt Ralf Flinkenflügel, Direktor des Guide Michelin Deutschland. Kriterien seien Umwelt- und Ressourcenschonung, Abfallvermeidung und Recycling, aber auch die Fähigkeit des Restaurantteams, die Kunden für das Thema zu sensibilisieren.

Das Reifenmännchen: „Bibendum“ ist das Markenzeichen des Konzerns – und gibt dem Schlemmerpreis Bib Gourmand den Namen. © Quelle: Frank Rumpenhorst

Welchen Grundsätzen folgt der Michelin-Führer?

Anonymer Besuch der Inspektoren, Unabhängigkeit, Objektivität der Auswahl, jährliche Aktualisierung und einheitliche Auswahlkriterien. Michelin hat außerdem fünf Kriterien für die Vergabe von Sternen definiert: Qualität und Frische der Produkte, fachgerechte Zubereitung und Geschmack des Essens, persönliche Note der Küche, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie immer gleichbleibende Qualität – es zählt, was auf den Teller kommt. Das Dekor des Gastraums und der Service fließen nicht in die Wertung ein.

Welche Qualifikation haben die Inspektorinnen und Inspektoren?

Sie sind ausgebildete Fachleute aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe mit mindestens fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung. Es seien Menschen, „die bereits auch international tätig waren und somit umfangreiches, gastronomisches Wissen mitbringen“, betont Ralf Flinkenflügel. Bewerbungsgespräche würden in der Regel in Sternerestaurants stattfinden – „wir erwarten nach dem Essen einen Bericht von den Kandidaten. So können wir sehen, wie sie die Gerichte wahrnehmen.“ Wichtig sei auch eine offene Einstellung zu verschiedenen Küchenstilen. Und eine gewisse Reisebereitschaft: Inspektorinnen und Inspektoren sind 28 Wochen im Jahr meist alleine unterwegs, legen im Schnitt 30.000 Kilometer zurück, speisen in etwa 250 Restaurants.

Es zählt, was auf den Teller kommt: Die Testerinnen und Tester des Guide Michelin bewerten nur das Essen. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Wie läuft ein Restauranttest ab?

Anonym. Die beim Guide Michelin festangestellten Testerinnen und Tester zahlen alle Übernachtungen, Speisen und Getränke selbst. Die Tour muss dann akribisch anhand der Öffnungszeiten geplant werden, zumal Tische oft lange im voraus reserviert werden müssen. Nach dem Essen verfasst der Inspektor einen mehrseitigen Bericht, in dem er jedes Gericht analysiert. „Hier geht es unter anderem um die Qualität der Produkte, die Zubereitungsart, die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten oder die geschmackliche Balance auf dem Teller“, so Deutschland-Chef Flinkenflügel. Jedes Lokal werde mehrmals getestet. „Es wird kein Stern aufgrund einer einzelnen Erfahrung aberkannt oder neu vergeben“, sagt Flinkenflügel.

Wie können die Tester anonym bleiben?

Reserviert wird nie unter dem echten Namen, Handynummern wechseln regelmäßig. Außerdem gibt es keine feste Zuweisung eines Inspektors oder einer Testerin für eine bestimmte Stadt oder Region. Zwischen zwei Besuchen muss ein Anstand von zehn Jahren liegen. In Deutschland sind auch Tester aus Italien, Belgien oder Frankreich unterwegs.

Wie entdeckt der Guide Michelin neue Restaurants?

Informationen über neue Locations kommen aus mehreren Quellen: Presse, Fachmagazinen, Online-Plattformen, Blogs oder auch auf Empfehlung von anderen Inspektoren. Dabei werden auch neue Wege eingeschlagen: 2020 wurde das Berliner Restaurant Coda Dessert Dining mit zwei Sternen ausgezeichnet – es bietet nur Patisserie an.