﻿Krause-Sause auf dem Raschplatz mit 3000 Gästen

Hannover. Es ist die größte Party, die der Raschplatz bislang gesehen hat. Dicht an dicht stehen die mehr als 3000 Besucher des Open-Air-Spektakels hinter dem Bahnhof. Und als das Dunkel dieser Sommernacht zusammen mit Stroboskop und Lichtermeer für Disco-Atmosphäre sorgt, steigt Mallorca-Star Mickie Krause endlich auf die Bühne.

Genau so haben es sich die Veranstalter ausgemalt – begeistert feiernde Gäste in einer friedlich-ausgelassenen Krause-Sause. Vorab war unklar: Kommen genug Gäste? Trägt das Sicherheitskonzept? Spätestens aber gegen 22.30 Uhr wandelt sich bei den Veranstaltern André Lawiszus (HVG) und Martin Polomka (Trend ID) der angespannte Blick in ein freudiges Grinsen. „Es ist besser, als wir es uns vorgestellt haben. Die Leute haben einfach riesige Lust zu feiern. Alles ist friedlich, alle sind gut drauf“, sagt Polomka. Mehr als 3000 Besucher erleben das Konzert. Ob auf der oberen Ebene mit Rundumblick oder in der Masse vor der Bühne.

Mickie Krause selbst hat sich auf das Freiluft-Experiment am Bahnhof gespannt eingelassen. Normalerweise spielt er auf großen Bühnen, hier ist alles kleiner, enger, greifbarer. Ein letztes Foto, ein Schluck aus der Wasserflasche, los geht’s. „Eine besondere Nummer“, sagt er, bevor er von den Sicherheitsleuten an der Menge vorbei in Richtung Bühne geleitet wird. Gut eine Stunde rauscht er durch seine Ballermann-Hits. Die Besucher, unter ihnen auch zahlreiche Stadtpolitiker, danken es mit tosendem Applaus.

Weltklasse-Basketball mit der Nations League

Das Raschplatz-Open-Air geht nun in den Endspurt. Bis zum 16. Juli werden noch Sportveranstaltungen auf dem Soccer-Court und dem Basketballplatz stattfinden. Besonderes Highlight: Vom 13. bis 15. Juni macht die Nations League Stopp in Hannover. Drei Tage gibt es dann Weltklasse-Basketball im 3x3-Format.

