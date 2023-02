﻿Mieten in Hannover: In welchen Stadtteilen Wohnen besonders günstig ist

Anstieg über Jahre: Die Wohnkosten haben sich auch in Hannover erneut erhöht. Aber nicht in allen Stadtteilen gleichermaßen.

Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Wohnkosten haben sich in Hannover erneut erhöht – aber nicht in allen Stadtteilen gleichermaßen. In manchen Vierteln liegen die aktuellen Angebotspreise sogar unter denen von vor zwei Jahren, in anderen weit darüber. Wo die Wohnungssuche derzeit besonders lohnt, zeigen wir Ihnen anhand detaillierter Geomap-Daten.

