Klimakrise: Forscher berichtet in IGS Isernhagen von seinen Expeditionen

Wie macht sich die Klimakrise an unterschiedlichen Orten in der Welt bemerkbar? Das haben die Schülerinnen und Schüler der IGS Isernhagen jetzt aus erster Hand erfahren. Klimaforscher Sven Achtermann berichtete den Jugendlichen von dem, was er auf seinen Reisen erlebt hatte.