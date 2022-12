﻿„Militär in Hannover“: Neue Ausstellung in der Kurt-Schumacher-Kaserne

Die Bundeswehr zeigt in der Kurt-Schumacher-Kaserne in Hannovers Südstadt rund 200 Exponate zur Militärgeschichte der Landeshauptstadt. Aber was gibt es dort eigentlich zu sehen?

Führung nach Anmeldung: Das Landeskommando Niedersachsen zeigt die Daueraussstellung „Militär in Hannover“ in der Kurt-Schumacher-Kaserne.

Hannover. „Militär in Hannover“ heißt eine neue Dauerausstellung, die die Bundeswehr in der Ehrenhalle der denkmalgeschützten Kurt-Schumacher-Kaserne, Hans-Böckler-Allee, in Hannovers Südstadt zeigt. Sie ist Teil der Kampagne „Bundeswehr in Führung – Aktiv. Attraktiv. Anders“, mit der sich die Bundeswehr als moderner Arbeitgeber in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. In Hannover wurde die Regionalausstellung vom Landeskommando Niedersachsen konzipiert.

Die Ausstellung umfasst rund 200 Exponate und spannt einen historischen Bogen von den Beziehungen Hannovers zur britischen Krone über die Geschichte der Bundeswehr am Standort Hannover bis zur gegenwärtigen Rolle der niedersächsischen Landeshauptstadt als „Feldjägerhauptstadt Deutschlands“ und den Kernkompetenzen des Landeskommandos Niedersachsen – der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit sowie der Reservistenarbeit.

Die Führungen für bis zu zwölf Personen durch die Ausstellung "Militär in Hannover" sind kostenlos. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vorab beim Landeskommando anmelden. Unter Telefon (0511) 2841831 oder per E-Mail an lkdonira@bundeswehr.org.