„Milles Fleurs“ ist wieder da: Hannovers Blumenkünstlerin Friederike Rahlfes verkauft nach zweieinhalb Jahren wieder Schnittblumen in der Südstadt. Und hat an einem anderen Standort eine Eventhalle eingerichtet.

Hannover. Das Motto steht über der Ladentür: „Rocks your style with flowers“ verspricht dieser Blumenladen an der Großen Düwelstraße 41, auf den Fans der Blumenkunst schon lange gewartet haben. Nach zweieinhalb Jahren hat Friederike Rahlfes (46) wieder ein Geschäft mit Schnittblumen eröffnet. „Milles Fleurs“ ist zurück in der Südstadt.