﻿Millionenschaden nach Tedi-Brand in Hannover: Polizei klärt Ursache

Die Polizei hat die Brandursache für das Großfeuer Anfang des Jahres beim Tedi-Markt in Hannover-Wülfel geklärt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz und kämpfte gegen die Flammen. Auch zur konkreten Schadenshöhe gibt es mittlerweile Angaben.

Lichterloh in Flammen: Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Tedi-Markt bereits vollständig.

Hannover. Die Polizei schätzt den Großbrand entstandenen Schaden im Tedi-Markt in Hannover-Wülfel auf rund 2,5 Millionen Euro. Das Geschäft ging am Abend des 2. Januar in Flammen auf, die Feuerwehr war mehr als zwei Stunden im Einsatz. Schon unmittelbar nach dem Löschen ging die Polizei von einem Millionenschaden aus, ohne diesen näher beziffern zu können. Außerdem haben die Ermittler die Brandursache geklärt.

„Die Brandortuntersuchungen sind inzwischen abgeschlossen“, sagt Marcus Schmieder. Demnach gehe die Kriminalpolizei von schwerer Brandstiftung aus. „Die gesicherten Spuren werden derzeit ausgewertet.“ Hinweise auf den Verursacher habe die Polizei bis jetzt aber nicht. In Betracht kommen laut Beamten jedoch auch Kunden, da der Tedi bei Brandausbruch geöffnet hatte. Vor Ort gab es noch während der Löscharbeiten das Gerücht, Kinder hätten in der Spielwarenabteilung gezündelt. Dies kann laut Schmieder aber „nicht bestätigt werden“.

Tedi abgebrannt Tedi abgebrannt

Tedi-Markt brennt vollständig aus

Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr in der Filiale an der Ecke von Hildesheimer Straße und Wilkenburger Straße aus. Binnen kürzester Zeit brannte der gesamte Tedi-Markt aus – begünstigt durch das Sortiment aus beispielsweise Küchenutensilien, Dekoartikeln und viel Plastik. Da die Brandmeldeanlage schnell anschlug, konnten sich alle Personen aus dem Geschäft unverletzt in Sicherheit bringen. Auch im darüber gelegenen Fitnessstudio wurde niemand verletzt. Erst gegen 21 Uhr rückten damals die ersten der insgesamt 86 Einsatzkräfte wieder ab.