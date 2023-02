﻿Niederländisches Start-Up: Mit dem Nachtzug von Hannover nach Prag

Ab April bietet das niederländische Start-Up GreenCityTrip Direktreisen mit dem Nachtzug von Osnabrück über Hannover bis nach Prag an. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn setzt das Unternehmen Schlafwagen ein. Ein Trip bis in die tschechische Hauptstadt soll knapp über elf Stunden dauern – ist aber nicht ganz billig.

Minden. Schlafend und ohne umzusteigen nach Dresden oder sogar bis in die tschechische Hauptstadt Prag reisen – ab April können Reisende am Hauptbahnhof Hannover einsteigen und beide Städte mit dem Nachtzug erreichen. Das niederländische Start-up GreenCityTrip hat Nachtzug-Reisen von Osnabrück über Dresden bis nach Prag angekündigt. Und auf dieser Strecke soll die Bahn auch in Bad Bentheim, Minden und Hannover halten. Um 23.13 Uhr fährt der Zug laut Plan in Minden ab, um 0.15 Uhr Hannover und erreicht Dresden um 7.49 Uhr und Prag um 10.30 Uhr.