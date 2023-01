Augenmaß bei der Ausbildung von Flüchtlingen gefordert: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, hier beim Tag der Bauwirtschaft im HCC in Hannover.

Nachdem ein Elektrikerlehrling drei Jahre lang in der theoretischen Prüfung an Fachbegriffen gescheitert ist, appelliert Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies an die Ausbilder: Bei der fachlichen Qualifikation dürften zwar keine Abstriche gemacht werden, aber für Verständigungsproblemen müsse nach Lösungen gesucht werden.

