﻿Wird der Südschnellweg doch nicht so breit wie geplant? Minister Lies will über alles reden

Wie geht es weiter am Südschnellweg? Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies will mit einem Runden Tisch versuchen, Kompromisslinien zu finden.

Herr Minister Lies, Sie laden überraschend für diesen Donnerstag zu einem Runden Tisch zum Thema Südschnellweg ein, obwohl doch eigentlich alles ziemlich final beschlossen ist. Knickt die neue Landesregierung ein vor Klimaprotesten und Leuten, die Bäume besetzen?

Nein, im Gegenteil. Wir spüren doch alle: Da gibt es riesige Kritik und Proteste. Deshalb wollen wir mit allen Beteiligten einen Dialog führen und dabei auch die Frage stellen: Wogegen richtet sich die Kritik eigentlich – gegen den Südschnellwegausbau an sich oder grundsätzlich gegen ein verkehrspolitisches Symbol, dass von den Plänen ausgeht? Was lässt sich überhaupt noch ändern in einer Situation, in der der Planfeststellungsbeschluss vorliegt? Und dann möchte ich einem nächsten Schritt gerne gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus dieser Runde in Berlin mit dem Bundesverkehrsministerium das Gespräch suchen. Denn natürlich können und wollen wir uns nicht komplett abkoppeln von den Entscheidungen aus dem Bundesverkehrsministerium, schließlich handelt es sich auch beim Südschnellweg immer noch um eine Bundesstraße.

Südschnellweg in Hannover: Runder Tisch soll Lösungen bringen

Sehen Sie denn Chancen, da überhaupt noch etwas zu ändern?

Das kann ich derzeit nicht seriös beurteilen. Aber ich habe einfach mal den umgekehrten Weg gewählt. Wir sind als Landesregierung seit einer Woche im Amt, und mein Plan ist es, nicht im Hintergrund zu klären, was geht. Sondern ich will das in einer transparenten Form der Beteiligung machen. Deshalb kann ich Ihnen jetzt noch keine Antwort geben. Wir werden versuchen, die Antworten gemeinsam mit den Fachleuten zu finden. Der Weg ist sicherlich etwas anstrengender. Aber ich will ihn gehen.

Aber die Zeit drängt ja. Die Brücke des Südschnellwegs über die Hildesheimer Straße ist nur noch bis Ende 2023 freigegeben, die anderen Südschnellwegbrücken sind es bis Ende 2024. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für Runde Tische, wenn Sie mit dem Bau von Ersatzbrücken beginnen wollen. Die Rodungssaison endet schon Ende Februar. Wie viel Spielraum sehen Sie denn zeitlich?

Klar, das ist eines der ganz großen Probleme. Wir brauchen jetzt den Baubeginn für die Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße, die bis Ende nächsten Jahres fertig sein muss – sonst können wir den Tunnel dort nicht bauen, der ja auch von allen Seiten voll befürwortet wird. Wenn wir die alten Brücken nicht ersetzen, dann verdrängen wir den Verkehr nur auf andere Strecken, die ihn noch viel weniger vertragen. Das zeigt den Konflikt: Wir haben nicht die Zeit, beliebig zu reden, sondern wir müssen entscheiden. Aber wir wollen die Diskussion damit nicht beenden. Also: Wie gelingt es, das zu machen, was notwendig ist, um die Arbeiten zu ermöglichen, ohne das zu torpedieren, was wir unbedingt auch wollen, nämlich den Dialogprozess zu sichern und gute Lösungen zu finden.

Räumung der besetzten Bäume trotz der Gespräche?

Aber das bedeutet: Sie nehmen in Kauf, dass Sie in einem Runden Tisch mit Ausbaugegnern im Gespräch sind, und gleichzeitig müssen Sie die besetzten Bäume räumen lassen?

Ich werde beim Runden Tisch deutlich sagen: Wir können das Ziel nicht infrage stellen, auf der Hildesheimer Straße die Behelfsbrücke zu bauen. Und dafür müssen wir bis Ende Februar roden – gegebenenfalls auch in einem Bereich, in dem jetzt Bäume besetzt sind. Wir haben nicht die Zeit, so lange zu sprechen, bis wir eine Lösung für alles haben. Aber ich habe in meinen Gesprächen mit den Ausbaugegnerinnen und -gegnern bisher nicht einmal gehört, dass die Tunnellösung infrage gestellt wird. Deshalb gibt es auch niemanden, der die Behelfsbrücke dort nicht akzeptiert. Wir haben also zu einem gewissen Grad Einigkeit. Und darauf müssen wir aufbauen.

Im Gespräch: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (re.) beim Interview mit den Redakteuren Conrad von Meding (li.) und Christian Bohnenkamp (Mitte). © Quelle: MW

Sie hatten bis 2017 in Ihrer Zeit als Landesverkehrsminister ja bereits mit dem Ausbau des Südschnellwegs zu tun. Hand aufs Herz: Haben Sie die Dimension des Themas damals unterschätzt? Und was hat dazu geführt, dass Sie sich jetzt erstmals vor der Wahl positioniert haben und gesagt haben: Wir müssen über diese Breite reden?

Damals stand für uns alle das Thema des Tunnelbaus im Vordergrund. Darauf lag der Fokus. Was den weiteren Verlauf durch die Masch betrifft, war die These der Fachleute stets: Wenn wir neu bauen, dann bauen wir nach heutigen Standards, und das heißt nun mal auch mit Standstreifen. Dass das zu einer derartigen Sprengkraft führt, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.

„Es geht nicht um mehr Verkehr“

War die Planung für den neuen Südschnellweg denn aus heutiger Sicht ein Fehler?

Ich möchte gern klarstellen: Die Infrastruktur, die dort geschaffen wird, wird aus fachlicher Sicht nicht für mehr Verkehr verbreitert, sondern für mehr Sicherheit. Es kommt ja keine Fahrspur hinzu, sondern die Planenden verbreitern die Spuren und legen zusätzliche Standstreifen an. Ob man das wirklich so machen muss, ist zwar eine ganz andere Frage. Aber in der Kritik klingt das jetzt immer so, als ob die Verbreiterung mehr Verkehr erzeuge. Das ist erstmal ganz nüchtern betrachtet nicht so, auch das gehört zur Wahrheit.

Aber die Positionen lassen sich kaum noch mit einem Kompromiss vereinbaren. Die eine Seite fordert, nichts zu verbreitern, weil sie endlich ernstzunehmende Zeichen einer Verkehrswende sehen will. Die andere Seite sind die 50.000 Auto- und Lkw-Fahrenden, die täglich den Schnellweg nutzen und endlich wieder intakte Straßen fordern und Standspuren, damit im Fall eines Staus Rettungswagen durchkommen. Wie wollen Sie zwischen diesen beiden Positionen mit einem runden Tisch einen Kompromiss hinbekommen?

Das wird nicht leicht. Aber sehen Sie mir nach: Ich will ja gerade nicht im Vorfeld sagen, wo es langgeht, sondern wir werden gemeinsam alles im Dialog erörtern. Denn die Frage ist: Gibt es einen Willen, sich zu verständigen? Oder lassen sich die Positionen nicht miteinander vereinbaren? Und selbst dann gilt: Falls wir wirklich feststellen, dass sich rechtlich an der Planung für den neuen Südschnellweg nichts mehr verändern lässt, dann müssen wir doch zumindest sicherstellen, dass diese Anliegen, die wir jetzt diskutieren, später zum Beispiel beim Westschnellweg zur Grundlage der Diskussion werden.

Vertrag wie beim Niedersächsischen Weg?

Meinen Sie, dass die Protestgruppen damit zufrieden sein werden?

Natürlich muss man das verlässlich vereinbaren, damit es nicht nur dahingesagte Worte sind. Als Umweltminister hatte ich in den vergangenen fünf Jahren ja mit ähnlichen Themen beim Konflikt von Landwirtschaft und Umwelt- und Naturschutz zu tun. Und wir haben den Niedersächsischen Weg geschaffen. Das ist ein regelrechter Vertrag, den wir geschlossen haben. Und so brauchen wir, falls sich an der Planung für den Südschnellweg wirklich nichts mehr ändern lassen sollte, vielleicht auch eine Vereinbarung, in der wir uns dazu bekennen, was wir beim Westschnellweg anders machen werden.

Unumstritten: Die Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße soll dem geplanten Tunnel weichen. © Quelle: Michael Thomas

Das heißt: Der Westschnellweg wird nach dem Ausbau nicht im gleichen Verhältnis verbreitert wie der Südschnellweg? Sagen Sie als Minister das hier? Oder wird es nachher heißen, dass Vorgaben auf Bundesebene dagegen sprechen?

Ich glaube nicht, dass am Ende Bundesregelungen dagegen sprechen, wenn wir von Anfang an festlegen, was wir anders machen wollen. Sicherheit lässt sich ja nicht nur mit Straßenbreite erzeugen. Es gibt andere Aspekte der Sicherheit: zum Beispiel digitale, intelligente Lösungen. Aber bestimmt wird dann auch das Thema Geschwindigkeit eine Rolle spielen. Denn das sieht ja kaum jemand jetzt gerade: Zehn Jahre lang werden wir durch die Baumaßnahmen riesige Einschränkungen haben auf dem Südschnellweg. Und da gibt es aus meiner Sicht keinen Anspruch auf höheres Tempo nach dem Umbau. Ich glaube, das passt spätestens dann auch gar nicht mehr in die Zeit, schon gar nicht auf solch einem kurzen Teilstück wie dem Südschnellweg, wo es wirklich egal ist, ob ich 80 oder 100 fahre. Die Zeit von „breiter, schneller und mehr“ ist nun wirklich vorbei.

Kulturwandel in der Behörde nötig?

Brauchen wir einen Kulturwandel in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr? Jahrzehntelang haben die Straßen vor allem für Autos gebaut, jetzt gibt es ganz andere Anforderungen.

Die Kollegen dort haben sich an die Richtlinien gehalten. Die Vorgabe war: Der Verkehr ist immer mehr geworden, die Autos werden immer breiter, also müssen die Straßen breiter werden. Trotzdem, und das will ich klar sagen, haben die Beschäftigten der Landesbehörde beim Südschnellweg die geplante Trassenbreite immer weiter reduziert bis auf das rechtlich noch mögliche Minimum im gewählten Standard. Aber jetzt erleben wir ein grundsätzliches ein Umdenken. Wir geben mit unserer Infrastruktur ja durchaus vor, was für eine Mobilität auf dieser Infrastruktur läuft. Das stellt einiges infrage. Und dieses Umdenken brauchen wir in stärkerem Maße auch in der Diskussion im Bund.

Aber der Koalitionsvertrag als Grundlage der neuen Landesregierung deutet ja einen Umbau der Behörde an. Wo wollen Sie hin?

Die Mobilitätsanforderung wird sich verändern, und die Infrastruktur muss sich dem anpassen. Wir brauchen ein verstärktes Angebot an öffentlicher Mobilität, und das wird auch die individuelle Mobilität verändern. Das Auto in seiner bisherigen Form wird langfristig vielleicht nicht mehr das Hauptverkehrsmittel sein. Die öffentliche Mobilität muss künftig eine bessere Alternative zur individuellen Mobilität sein. Wir müssen zum Beispiel den Verkehrsträger Schiene ausbauen, damit wir mehr Güter auf die Schiene bringen. Das bringt wiederum neue Freiräume auf den Straßen – aber der Widerstand gegen Schienenausbau ist auch nicht so viel kleiner als der Widerstand gegen Straßenausbauten. Das ist ein Dilemma, das wir als Politik lösen müssen. Aber ohne wirtschaftliche Entwicklung, ohne Transport wird es nicht gehen. Wir brauchen eine starke wirtschaftliche Basis in diesem Land, damit wir uns den Rest auch leisten können.

„Sorgen sind für mich verständlich“

Die wirtschaftliche Entwicklung ist das eine. Die Mitglieder von Ende Gelände, Extinction Rebellion, Fridays for Future und den anderen Gruppen sagen aber, sie haben Angst um ihre Zukunft. Können Sie das verstehen?

Ja. Es ist eine Generation, die ganz konkret die Folgen des Klimawandels heute schon erlebt und sich vielleicht mehr als jede andere Generation auch um die internationalen Auswirkungen kümmert. Dass die sich Sorgen machen, ist für mich sehr verständlich – denn wir alle wissen mittlerweile doch sehr genau, was passieren wird, wenn wir beim Klimaschutz nicht handeln. Und da ist eben auch die Verkehrswende ein wichtiger Baustein.

Und wie erleben Sie die Protestierenden?

Ich glaube, dass es um zwei Ebenen geht. Da geht es einerseits um die Sorge vor Ort in Hannover zur Frage, was hier in der Leinemasch eigentlich passiert. Und dann gibt noch es eine viel, viel größere Diskussion. Nämlich die Forderung nach einer Veränderung der Mobilität, nach einer Verkehrswende, das Aufmerksam machen darauf, dass es notwendig ist, da schneller voranzukommen. Beides hat seine absolute Berechtigung. Aber letzteres hat nur mittelbar etwas mit dem Südschnellweg oder einzelnen Baumfällungen zu tun. Vielmehr geht es um so Grundsätzliches, dass ich noch gar nicht absehen kann, ob hier Kompromisse möglich oder überhaupt auch gewollt sind. Das erleben wir genauso auch in anderen Bereichen, etwa im Kohletagebau. Da geht die gesellschaftliche Debatte nicht darum, ob es ein paar Hektar mehr oder weniger sind, sondern wie wir als Gesellschaft wegkommen von den fossilen Energieträgern. Aber wenn dann Menschen Bäume besetzen wie im Hambacher Forst, dann sind Kompromisse sehr viel schwieriger zu erzielen. Wir wollen es hier trotzdem versuchen, denn das ist für mich Aufgabe von Politik.

Das ist Olaf Lies Olaf Lies (SPD) ist in der neuen Landesregierung Niedersachsens seit November wieder Minister für Wirtschaft und Verkehr. Diese Funktion hatte er bereits in der ersten Landesregierung unter Stephan Weil (SPD) bis 2017 inne, zwischenzeitlich war Lies Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Der gebürtige Wilhelmshavener ist verheiratet und hat zwei Töchter. Lies lebt mit seiner Familie in Sande im Landkreis Friesland, wo er auch aufgewachsen ist. Er ist Diplom-Ingenieur und kam über die Gewerkschaftsarbeit zur SPD.

