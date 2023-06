﻿Lies: Südschnellweg wird breiter – aber das wäre nicht nötig gewesen

Nach monatelanger Debatte ist entschieden: Hannovers Südschnellweg wird in der Breite um satte elf auf 25 Meter wachsen. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies räumt ein, dass eine schmalere Planung möglich gewesen wäre. Heute sieht er aber keinen Spielraum mehr, erklärte er nach dem Runden Tisch in Berlin.

Hannover. Der Südschnellweg wird in der Breite von 14,50 auf 25,60 Meter wachsen – das steht nach Gesprächen in Berlin fest. Aber hätte es wirklich zwingend so kommen müssen? Anders als die Planer in seinem Hause vertritt Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) den Standpunkt, dass es auch schmaler gegangen wäre, wenn man Spielräume rechtzeitig genutzt hätte. „Ich gehe davon aus, dass eine Variante möglich gewesen wäre, die breiter gewesen wäre, als der Schnellweg jetzt ist, aber schmaler, als er jetzt werden soll“, sagte er nach dem Runden Tisch in Berlin, zu dem er Gegner und Befürworter des Ausbaus sowie den Bund als Bauherrn eingeladen hatte.