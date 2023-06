﻿Mireille Mathieu geht auf Abschiedstour – und kommt ein letztes Mal nach Hannover

Hannover. Eine Musiklegende sagt Adieu: Mireille Mathieu gehört mit ihrer gewaltigen Stimme neben Dalida und Edith Piaf gewissermaßen zum nationalen Kulturerbe Frankreichs. Nun kündigt sie ihren Abschied von der großen Bühne an, der sie im nächsten Jahr am 30. Oktober auch nach Hannover führt.

Im Herbst 2024 geht die 77-Jährige unter dem Titel „Goodbye my Love Goodbye“ auf Abschiedstournee. Die französische Sängerin mit der schwarzen Pagenfrisur, bekannt auch durch ihren Akzent und Aura, werde als Teil der Konzerte „auf ihre lange Karriere zurückblicken und zahlreiche ihrer schönsten Hits aus mehr als fünf Jahrzehnten zum Besten geben“, heißt es in der Ankündigung des Konzertveranstalters Semmel Concerts. Unvergesslich seien Stücke wie „Der Spatz von Avignon“, „Hinter den Kulissen von Paris“, „Akropolis Adieu“ oder auch „An einem Sonntag in Avignon“, mit denen sie sich in die Herzen einer großen Fangemeinde gesungen hat.

Fast 60 Jahre auf der Bühne

Am 22. Juli feiert Mireille Mathieu ihren 78. Geburtstag, im nächsten Jahr ihr 60. Bühnenjubiläum. Ihre ersten Auftritte hatte die charismatische Sängerin als Teenager. Bis heute verkaufte die Ausnahmekünstlerin 185 Millionen Tonträger, absolvierte sechs Welttourneen.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) spielt Mireille Mathieu am 30. Oktober ihr Abschiedskonzert. Karten zum Preis von 59,50 Euro bis 157,50 Euro gibt es beim Ticketvermarkter Eventim sowie ab Montag, 3. Juli, um 10 Uhr auch im HAZ/NP-Ticketshop, bei Semmel Concerts sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

