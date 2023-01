Die Stadt Hannover und der kommunale Energieversorger Enercity wollen mehr Haushalte ans Fernwärmenetz anschließen – Misburg-Anderten ist dabei noch ein weißer Fleck. Das soll sich ändern. Die SPD fordert im Zuge der für Misburg geplanten Müllverbrennungsanlage einen Anschluss des Stadtbezirks an das Fernwärmenetz.

Hannover. Das kommunale Versorgungsunternehmen Enercity will das Fernwärmenetz in Hannover kräftig ausbauen. Der Stadtbezirk Misburg-Anderten profitiert beim Ausbau bislang nicht. Das wollen die Sozialdemokraten ändern: In Verbindung mit den Plänen für eine Müllverbrennungsanlage in Hannover-Misburg fordern sie ein Konzept für den Fernwärmeausbau im Stadtbezirk.