﻿Mischling Joschi totgebissen: Amerikanische Bulldogge wird trotzdem nicht eingeschläfert

Hannover. Ein Beißvorfall vor rund zwei Monaten im Georgengarten (Nordstadt), bei dem Mischling Joschi von einer Amerikanischen Bulldogge getötet wurde, ist für den Beißer glimpflich ausgegangen. Eingeschläfert wird der einjährige Rüde nicht – er hat einen Wesenstest absolviert und auch bestanden, teilte Udo Möller, Sprecher der Landeshauptstadt Hannover, mit. Das Tier muss nun in der Öffentlichkeit angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Hans-Jürgen Freie (69), dessen Frau Elke Korth (68) mit Joschi Gassi gegangen war, als er am 9. November 2022 unvermittelt angefallen und totgebissen wurde, ist empört. „Würde es in Niedersachsen endlich eine Liste für gefährliche Hunde geben, könnte Joschi noch leben.“

Keine Liste gefährlicher Hunde in Niedersachsen: Eine Amerikanische Bulldogge wie diese hat einen Mischling im Georgengarten totgebissen. © Quelle: Michael Thomas (Symbolfoto, Archiv)

Der elfjährige Mischling hatte gerade an einem Baum im Georgengarten ein Beinchen gehoben, als die Amerikanische Bulldogge ihn angriff, sich in seinem Kopf verbiss und ihn so lange schüttelte, bis Joschi tot war. Der kräftige Rüde war bei der Attacke mit einer 56-jährigen Frau unterwegs, Halter ist eigentlich ein 55-jähriger Mann. Erst nach dem Beißvorfall hatte das Verterinäramt die Gefährlichkeit der Amerikanischen Bulldogge festgestellt.

Beißer mit „sozialverträglichem Verhalten“?

Als Folge daraus musste das Tier zum Wesenstest. Dieser sei bestanden worden, teilt Möller mit: Der Hund habe damit „seine Fähigkeit zu sozialverträglichem Verhalten nachgewiesen“. Damit habe er auch „die Voraussetzungen erfüllt, weiterhin von Privatpersonen gehalten zu werden“, so Möller.

Empört: Hans-Jürgen Freie fordert nach Joschis Tod endlich auch eine Liste für gefährliche Hunde in Niedersachsen. Diese Tieren sollten seiner Meinung nach nur noch unter Auflagen in der Öffentlichkeit geführt werden dürfen. © Quelle: Privat

Hans-Jürgen Freie zweifelt am Sozialverhalten des Beißers – und an der Tauglichkeit des Wesenstests: „Es handelt sich hier lediglich um eine 60-minütige Momentaufnahme.“ Der 69-Jährige gibt zu bedenken: „Diese Amerikanische Bulldogge hat einmal einen anderen Hund getötet. Das Tier weiß, wie es geht – vielleicht ist es beim nächsten Mal ein kleines Kind.“

Gassi-Gang nur mit Leine und Maulkorb

Der Halter des einjährigen Rüden musste laut Möller „eine theoretische und praktische Sachkundeprüfung“ abgelegen. Er sei berechtigt, das Tier mit Leine und Maulkorb auszuführen. Sollte wieder jemand anderes mit der Amerikanischen Bulldogge Gassi gehen, müsse diese Person zuvor eine entsprechende Sachkunde, Zuverlässigkeit und Eignung nachweisen, um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Ob es neben dem Halter inzwischen weitere Leute gibt, die mit dem Hund unterwegs sein dürfen, dazu könnte die Stadt laut Möller aus „Persönlichkeitsschutzgründen keine Angaben machen“.

Auch die 56-Jährige, die während des Beißvorfalls mit der Amerikanischen Bulldogge unterwegs war, muss keine Konsequenzen fürchten: Die Gefährlichkeit des Tieres war noch nicht amtlich festgestellt, als Joschi von ihm angegriffen wurde.

Amerikanische Bulldoggen töten immer wieder andere Hunde – auch Menschen sind schon zu Schaden gekommen. In Benthe (Ronnenberg) töteten drei Amerikanische Bulldoggen am 4. Mai 2022 die Shi-Tzu-Hündin Molly. Im April 2022 fiel eine Bulldogge in einem belebten Einkaufszentrum in Bremerhaven über einen Zwergspitz her. Das Tier befand sich auf dem Arm seiner Besitzerin – der Zwergspitz wurde tot gebissen, die Frau beim Angriff verletzt. Vor wenigen Tage starb im rheinland-pfälzischen Rheinauen eine 87-jährige Seniorin, nachdem ihr eine Amerikanische Bulldogge schwere Bisswunden zugefügt hatte.

Hatte keine Chance: Der kleine Joschi wurde am 9. November 2022 unvermittelt von der Amerikanischen Bulldogge angegriffen. © Quelle: Privat

In Niedersachsen gelten Amerikanische Bulldoggen und Kreuzungen nicht grundsätzlich als gefährliche Hunde – das ist in anderen Bundesländern anders, wo diese Hunde auf Rasselisten (umgangssprachlich Kampfhundlisten) auftauchen. Niedersachsen hat weiterhin gar keine Liste. „Hier besteht ganz dringender Handlungsbedarf“, sagt Freie: „Würde Niedersachsen eine Liste haben, auf der solche Hunde als gefährlich eingestuft sind, und für sie Beißkorbzwang gelten, könnte Joschi heute noch leben.“ Er fragt sich: „Muss denn immer erst etwas passieren, bis gehandelt wird!?“