﻿Psychologin über sexuelle Übergriffe in der Kinderklinik: Täter suchen verletzliche Jugendliche

Zur Person

Anja Stiller leitet seit Mitte 2021 das Kinderschutz-Zentrum in Hannover. Das Kinderschutz-Zentrum ist als Teil des „Hannoverschen Interventionsprojekts gegen häusliche Gewalt“ (HAIP) die zentrale Koordinierungsstelle für Kinder, die partnerschaftliche Gewalt miterlebt haben oder miterleben. Es bietet Hilfe in Fällen körperlicher und seelischer Misshandlung und Vernachlässigung sowie bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und entwickelt Angebote und Projekte zum Thema Gewalt gegen Kinder. Seit Herbst 2022 ist Stiller stellvertretende Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Landesverband Niedersachsen. Die 42-Jährige wurde 1981 in Magdeburg geboren. Nach dem Abitur in Parchim studierte sie Psychologie in Bremen. Seit Mitte 2015 war sie zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann Leiterin eines Projekts über Partnerschaftsgewalt am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. In dieser Zeit promovierte sie an der Universität Hildesheim. Stiller ist verheiratet und hat zwei Kinder.