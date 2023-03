﻿Missbrauch in Kindertagesstätte in Hannover: Angeklagter gesteht seine Taten

Streik in Hannover: Wo gibt es am Dienstag Einschränkungen?

Üstra, Aha, Kitas, Regionskliniken, Flughafen: In diesen Bereichen wird in dieser Woche gestreikt. Los geht es am Dienstag. Wer alles die Arbeit niederlegt und welche Auswirkungen das auf die Bürgerinnen und Bürger in Hannover hat, erfahren Sie hier.