﻿Mit Augmented Reality auf Entdeckungstour in Hannover

Hannover. Auf der Teichstraße in Linden steht ein Picknicktisch – aber ohne Handy kann man ihn nicht sehen. Erst mithilfe eines QR-Codes eröffnet sich dem Besucher die virtuelle Welt an diesem Ort. Genauer gesagt: Die virtuell ergänzte Welt. Mithilfe von Augmented Reality haben 20 Studierende der Hochschule Hannover für mehrere Stationen in Hannover Animationen entwickelt.

Hinter dem Begriff Augmented Reality verbirgt sich eine simple Idee: Wenn man Dinge durch die Smartphone-Kamera betrachtet, erweitert der kleine Computer das Bild mit digitalen Elementen wie Bildern, Filmen oder Informationen. Das kann spielerisch sein, wenn einem Snapchat kleine Öhrchen und eine Schnauze ins Gesicht zaubert, oder auch informativ, wenn man damit Hintergründe etwa zu einer Sehenswürdigkeit bekommt.

Orchideenweg: Unweit des Sea-Lifes befindet sich das augmented Straßenschild von Richard Litau (rechts). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Einer der Studierenden ist Richard Litau. Der 22-Jährige hat sich den Orchideenweg in Herrenhausen ausgesucht. Wer hier den QR Code scannt, kann durch Tippen auf den Bildschirm digitale Orchideen in der Umgebung pflanzen – ein Hinweis auf den Straßennamen. Während die Straße vor 2000 noch Teil der Berggartenstraße war, heißt sie aufgrund der besonderen Orchideensammlung im angrenzenden Berggarten heute Orchideenweg. Die Möglichkeit, dass ein Projekt realisiert und nicht bloß in der Theorie bearbeitet wird, schätzt Litau besonders: „Es hat mich zwar einige schlaflose Nächte gekostet, aber es hat sich gelohnt. Ich kann das Fach allen empfehlen, die Spaß an digitaler Arbeit haben.“

Enten watscheln über den Schirm

Auch Konrad Modrzejewski ist froh, Teil des Projekts zu sein. Der 24-Jährige arbeitet nebenbei als freiberuflicher Illustrator. Seine Station befindet sich in der Teichstraße (Linden). Hier können Nutzerinnen und Nutzer einen digitalen Picknicktisch entdecken, auf dem sich unter anderem ein Buch mit Hintergrundinfos zum Straßennamen, eine alte Karte mit Teichen und ein Porträt von Herzog Georg Wilhelm befinden. Die Station erinnert damit an die Teiche, in denen der Herzog früher Forellen, Karpfen und Hechte gezüchtet hatte. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer per Klick auf den Bildschirm eine digitale Ente über die Straße watscheln lassen. „Ich habe ein Faible für Enten“, begründet der Student dieses Feature.

Das Team: Studierende der Hochschule Hannover, Projektleiterin Prof. Maiken Laackmann (zweite von rechts) und der Dekan der Fakultät III, Timo Schnitt (rechts hinten), stellen die interaktiven Straßenschilder vor. © Quelle: Stefan Nieland

Darüber hinaus gibt es noch weitere informative wie auch unterhaltsame Stationen. So können am Ihmezentrum beispielsweise digitale Tauben gefüttert werden. Am Waterlooplatz bringen dreidimensionale Elemente, Sounds und Texte den Nutzerinnen und Nutzern die historische Schlacht bei Waterloo näher.

Laut Angaben der Hochschule ist Hannover die erste Stadt, die Augmented-Reality-Straßenschilder besitzt. Insgesamt 20 Studierende aus dem Bereich visuelle Kommunikation waren im Wintersemester an der Entwicklung der Stationen beteiligt. Sie recherchierten zu den Hintergründen der Straßennamen und überlegten sich, wie sie die Standorte durch digitale Erweiterungen spannender gestalten können.

Zufrieden mit Ergebnis: Der Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, Hans Christian Nolte (links), Projektleiterin Prof. Maiken Laackmann und der Dekan der Fakultät III, Timo Schnitt, loben die Projektarbeiten der Studierenden der Hochschule Hannover. © Quelle: Stefan Nieland

Wer den digitalen Raum nicht alleine erkunden will, kann am 15. und 16. April auch an einer ca. zweistündigen Tour teilnehmen. Für fünf Euro bieten Guides dann interessante Fakten zu den Stadtteilen und den einzelnen Arbeiten. Eine Online-Buchung der Tour ist über die Homepage www.augmentedhannover.de möglich. Weitere Informationen gibt es zudem telefonisch unter (0511) 12345 333 oder via Mail unter staedtereise@hannover-tourismus.de.