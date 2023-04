﻿Geschichte des KZ Misburg soll aufgearbeitet werden

Die Stadt will das ehemalige Lager Misburg zu einem Ort der Erinnerung machen – und bittet Bürger um Mithilfe bei der Namenssuche für den Ort. Die Beteiligung der Bevölkerung startet am 24. April.

Misburg. In den kommenden Monaten will die Stadt Hannover mithilfe einer Bürgerbeteiligung einen neuen Namen für die Überreste des ehemaligen KZ-Außenlagers Misburg suchen. Damit soll nach den bereits errichteten Gedenkorten in Ahlem und Stöcken auch das Lager Misburg ein größerer Teil der hannoverschen Erinnerungskultur werden. Der Wunsch für einen passenden Namen kam aus der Bevölkerung und wurde bereits im Juni des vergangenen Jahres vom Bezirksrat Misburg-Anderten aufgegriffen.