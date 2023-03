﻿Mit dem Nachzug aus Hannover: Diese Städte erreichen Sie im Schlaf

Wer seine nächste Reise mal ganz anders antreten möchte, der sollte einen Nachtzug ausprobieren. Von Hannover erreichen Urlauber quasi im Schlaf schöne Städte. Und das Beste: So kann der Trip gleich morgens ausgeruht starten. Wir stellen die Zugverbindungen vor.

Hannover. Nachts in die Bahn steigen, schlafen und am nächsten Morgen ausgeruht in der Traumstadt ankommen? Obwohl die Deutsche Bahn ihr Schlafwagenangebot vor mehr als fünf Jahren eingestellt hat, floriert das Geschäft. Mit der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), dem schwedischen Snälltåget, HZPP aus Kroatien oder auch MAV (Ungarn) können Reisende einige europäische Metropolen über Nacht erreichen. Auch über Hannover gibt es Direktverbindungen – demnächst soll sogar eine neue Route dazu kommen. Wir stellen sie vor.

Über Nacht nach Zürich

Direkt am See: Zürich in der Schweiz. © Quelle: Ennio Leanza/dpa

Mit der ÖBB rollen Reisende über Hannover beispielsweise bis ins schweizerische Zürich. Die Stadt ist bekannt als Finanzzentrum der Eidgenossen. Wer sie besucht, kann vieles erleben: eine Bootstour auf dem Zürichsee, einen Einkaufsbummel durch die Altstadt oder eine Wanderung durch die Alpen. Wer obendrein gerne teuer einkaufen geht, entdeckt in der Bahnhofstraße Luxusmarken wie Gucci und Prada. Im Züricher Zoo können Besucher unter anderem Ameisenbären, Orang-Utans und Kaiserpinguine bestaunen.

Die Verbindung via Nightjet kommt täglich um 0.30 Uhr im Hauptbahnhof Hannover an. Von dort erreicht die Bahn Zürich um 10.05 Uhr. Momentan startet der Preis für einen normalen Sitzplatz bei 89,90 Euro, im Privatabteil bei 311,80 Euro. Die Fahrt mit dem Liegewagen kostet ab 99,90 Euro (Privatabteil ab 289 Euro), im Schlafwagen sind es mindestens 149,90 Euro.

Wichtig: Laut ÖBB gibt es ab dem Sonnabend, 4. März, neue Abfahrtzeiten. Dann geht die Reise in Hannover schon um 22.53 Uhr los. Die Ankunft in Zürich bleibt dagegen bei 10.05 Uhr.

Basel: Schweizer Flair am Rhein

Panoramablick aufs Münster: Basel am Rhein. © Quelle: Markus Buehler/dpa

Das Schöne an der Verbindung nach Zürich: Auf derselben Nachtzugstrecke macht die ÖBB auch in Basel Halt. Die Stadt liegt im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Österreich und glänzt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten sowie einer breiten Museumslandschaft. Zu den Highlights zählen beispielsweise das 800 Jahre alte Münster, die gut erhaltene Altstadt und der Spalenberg mitsamt Spalentor. Kunstinteressierte sollten sich das Kunstmuseum Basel nicht entgehen lassen, in dem Werke beispielsweise von Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miró und Paul Klee zu sehen sind.

Die Verbindung via Nightjet ab Hamburg kommt täglich um 0.30 Uhr im Hauptbahnhof Hannover an. Nach rund sieben Stunden und 40 Minuten erreicht der Nachtzug Basel um 8.10 Uhr. Ein Platz im Liegewagen startet aktuell bei 89,90 Euro (Privatabteil 289 Euro), ein Bett im Schlafwagen kostet mindestens 139,90 Euro.

Wichtig: Laut ÖBB gibt es ab dem Sonnabend, 4. März, neue Abfahrtzeiten. Dann geht die Reise in Hannover schon um 22.53 Uhr los. Die Ankunft in Basel bleibt unverändert bei 8.10 Uhr.

Die Stadt der großen Komponisten: Wien

Weltberühmt: Blick auf den Prater im Wien. © Quelle: Robert Jäger/dpa

Wen es in die Stadt von Mozart und Beethoven zieht, kann sich ebenfalls für eine Reise mit dem Nachtzug entscheiden. In Wien sollten sich Urlauber nicht nur eine original Sacher-Torte schmecken lassen. In der Wiener Hofburg können sie darüber hinaus alles über Kaiserin Sissi lernen. Kulturinteressierte sollten sich auch einen Besuch auf Schloss Schönbrunn nicht entgehen lassen. Wer mehr Action erleben möchte: Eine Mitfahrt im weltberühmten Riesenrad im Wiener Prater ist immer empfehlenswert.

Der Nightjet startet täglich um 19.58 Uhr in Hamburg-Altona und erreicht Hannover um 21.57 Uhr. Von dort aus geht es über Passau weiter nach Wien. Ankunftszeit im dortigen Hauptbahnhof: 9.14 Uhr. Reisende im Sitzwagen zahlen ab 39 Euro, ein Privatabteil gibt es ab 135,80 Euro. Für den Liegewagen starten die Preise bei 87,80 Euro, im Privatwagen ab 311,80 Euro. Ein Platz im Schlafwagen startet bei 136,70 Euro.

Innsbruck: Ein Ausflug in die Berge

Beeindruckendes Bergpanorama: Blick auf Innsbruck und die Alpen. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Lust auf einen Aufenthalt in den Bergen? Auch Innsbruck können Reiselustige via Nightjet ansteuern. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Wanderer. Besonders bekannt ist die Stadt auch für ihr unverwechselbares Panorama: Bunte Häuser zieren den Vordergrund, während die Alpen die Stadt umringen. Für den etwas anderen Zoobesuch bietet sich ein Aufenthalt im Alpenzoo an. Die Hofkirche, die Hofburg sowie zahlreiche Museen hat Innsbruck ebenfalls zu bieten. Sportbegeisterte können der Bergisel Schanze einen Besuch abstatten.

Der Nachtzug aus Hamburg hält jeden Tag um 21.57 Uhr in Hannover. Von dort geht es über München nach Innsbruck, wo er die Bahn um 9.14 Uhr ankommt. Für die Fahrt mit Sitzplatz zahlen Reisende ab 39,60 Euro (Privatabteil ab 128,20 Euro). Ein Platz im Liegewagen startet bei 59,50 Euro, im Privatabteil sind es mindestens 257,40 Euro. Für den Schlafwagen zahlen Reisende 99,20 Euro.

Ab April: Im Nachtzug nach Prag

Prag, die „goldene Stadt“: Blick auf die Moldau mit der Karlsbrücke. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Schlafend bis in die tschechische Hauptstadt Prag? Ab April können Reisende mit GreenCityTrip in Hannover einsteigen und die Stadt an der Moldau ganz einfach erreichen. Dort warten nicht nur die imposante Prager Burg, das Kloster Strahov und der historische Altstädter Ring auf die Urlauber, die vielen Gassen bieten allerhand zu entdecken. Wer will, sollte sich zudem nicht die Führung durch die Staropramen-Brauerei entgehen lassen – abgesehen vom vielfältigen Nachtleben mit Bars und Clubs.

Das niederländische Start-up GreenCityTrip will ab dem 22. April einmal wöchentlich über Dresden bis nach Prag fahren. Die Tage variieren anfangs zwischen Donnerstag, Freitag und Sonnabend.

Nach aktuellen Planungen stoppt der Nachtzug um 0.15 Uhr in Hannover und erreicht den Prager Hauptbahnhof (Praha hl. n.) zwischen 9.45 und 10.30 Uhr. Ab Juni etabliert sich dann der Freitag als fester Abfahrttag. Zu den Preisen macht GreenCityTrips allerdings noch keine konkreten Angaben.