Mustergültige Immobilien

Tag der Architektur: In Barsinghausen öffnen Zweifamilienhaus in Stemmen und Garten der Kita Purzelbaum in Winninghausen ihre Türen

Am landesweiten Tag der Architektur zählen zwei Immobilien aus Barsinghausen zu den Vorzeigeobjekten: Interessierte können am Sonntag, 25. Juni, das Kuno-Zweifamilienhaus in Stemmen und den Garten der Kindertagesstätte Purzelbaum in Winninghausen besichtigen und sich von der besondere Bauart überzeugen.