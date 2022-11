Mit Messer bewaffnet: Räuber überfällt Kiosk in Hannover-Kleefeld

Ein bewaffneter Räuber hat in Hannover-Kleefeld einen Kiosk überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte der Mann die Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Weil die 22-Jährige aber nicht reagierte, griff der Täter selbst in die Kasse.

Der Überfall geschah nach Polizeiangaben gegen 19.55 Uhr an der Scheidestraße. Laut Sprecherin Natalia Shapovalova ging der Unbekannte sogar hinter den Verkaufstresen, um die junge Frau dort zu bedrohen. „Da die 22-Jährige nicht reagierte, öffnete der Täter die Kasse selbst und entnahm das Bargeld.“ Zur Höhe der Beute macht die Polizei keine Angaben, die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Räuber flieht Richtung Berckhusenstraße

Nach der Tat rannte der Räuber Richtung Berckhusenstraße davon. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, schlank und 1,70 Meter groß. „Der Unbekannte sprach Deutsch ohne Akzent“, sagt Shapovalova. Er war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55.