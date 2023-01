Mit Messer bewaffnet: Räuber überfällt Rossmann-Filiale in Hannover

Die Polizei Hannover bittet um Hinweise nach einem bewaffneten Überfall auf eine Rossmann-Filiale an der Podbielskistraße. Der Unbekannte erbeutete Bargeld und floh. Außerdem hoffen die Ermittler auf einen weiteren Zeugen nach einem Diebstahl in derselben Drogerie.

Räuber und Ladendieb: Die Polizei Hannover sucht Zeugen wegen gleich zwei Vorfällen in der Rossmann-Filiale an der Podbielskistraße.

Hannover. Ein bewaffneter Räuber hat am Donnerstag die Rossmann-Filiale an der Podbielskistraße in Hannover-List überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Unbekannte einen Angestellten mit einem Messer. Mit Bargeld floh der Täter zu Fuß. Erst kurz vor Weihnachten hatte eine Kassiererin aus derselben Drogerie zusammen mit einem Passanten einen Ladendieb gestoppt. Dafür verfolgten sie den Verdächtigen sogar bis in eine Stadtbahn. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der bewaffnete Räuber am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu. Er sei anfangs unauffällig mit Ware zur Kasse gegangen. Dort zückte er dann aber ein Messer, als der 51-jährige Angestellte gerade die Artikel einscannte. „Der Täter forderte Bargeld und floh mit der Beute in unbekannte Richtung“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Zwischen Betreten der Rossmann-Filiale und Flucht lägen lediglich 15 Minuten.

Wer hat einen verdächtigen Mann an der Podbi gesehen?

Der Mitarbeiter beschreibt den schlanken Räuber als etwa 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte ein rundes Gesicht und blasse Haut. Zur Kleidung liegen keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise haben Passanten einen Mann beobachtet, der zwischen 14.30 und 15 Uhr die Podbielskistraße im Bereich der Drogerie entlanglief. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55.

Passant hilft bei Festnahme eines Ladendiebs

Noch in einem weiteren Fall, der sich ebenfalls in der betreffenden Rossmann-Filiale zutrug, ermitteln die Beamten. Bereits am 21. Dezember erbeutete ein Dieb gegen 18.15 Uhr Parfüm und Elektronikartikel. Eine Kassiererin und ein unbekannter Passant bemerkten das, sie rannten hinterher. Die beiden verfolgten den 31-Jährigen bis in eine Stadtbahn an der Pelikanstraße. Nach kurzem Gerangel lief der Verdächtige dort direkt in die Arme der Polizei. Da der Passant daraufhin aber wegging, ist seine Identität unklar. Er wird gebeten, sich als Zeuge unter der Rufnummer (0511) 109 27 17 zu melden.