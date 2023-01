Lernlücken online aufarbeiten: Niedersachsen gibt 14,5 Millionen Euro für Diagnose- und Lernprogramme aus. Ein Ziel. Die Grundschüler sollen besser in Deutsch und Mathematik werden.

Mit elf Onlineprogrammen will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) Kinder und Lehrkräfte durch alle Jahrgänge beim Lernen und Lehren unterstützen. Vor allem Grundschüler sollen so wieder besser in Deutsch und Mathematik werden.

