Mit Pfefferspray bedroht: Teenager überfallen Jugendliche in Hannover

Mehrere Jugendliche sollen einen 13- und 15-Jährigen in Hannover-Ahlem überfallen haben. Die Teenager bedrohten ihre Opfer laut Polizei an einer Bushaltestelle mit Pfefferspray und Schraubendrehern. Dank der guten Beschreibung wurden gleich sieben Verdächtige gefasst.

Hannover. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche, die einen 13- und 15-Jährigen in Hannover-Ahlem überfallen haben sollen. Die vier Angreifer bedrohten ihre Opfer nach Behördenangaben sogar mit Pfefferspray und einem Schraubendreher. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend, 15. April, an der Bushaltestelle an der Mönckebergstraße/Höhe Willy-Spahn-Park.

Die Bande soll sich gegen 19.15 Uhr so vor den beiden Teenagern aufgebaut haben, „dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war“, sagt Polizeisprecherin Anne Wellhöner. Die Verdächtigen hätten von ihren Opfern Geld gefordert und die beiden Jugendlichen geschubst. Doch als der Bus kam, seien letztlich alle Schüler eingestiegen und gemeinsam Richtung Seelze gefahren.

Opfer suchen Schutz bei Bus-Passagieren

Während die Angreifer sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs hinsetzten, hielten der 13- und 15-Jährige sich laut Wellhöner im Heck in der Nähe weiterer Passagiere auf. Beute machten die Verdächtigen demnach nicht. Ein Jugendlicher aus der Gruppe stieg an der Haltestelle „Seelze-Kastanienplatz“ aus, die anderen an der Station „Letter-Kurze Wanne“.

Gegenüber der Polizei gaben die Bedrohten an, einer der Gesuchten habe helle Haare und helle Haut gehabt, ein anderer sei schwarz gewesen und trug einen grauen Jogginganzug. „Der Rest hatte dunkle Haare“, sagt Wellhöner. Aufgrund dieser Beschreibung stellten die Polizisten zwischen der Richard-Lattorf-Straße und der Wunstorfer Landstraße gleich sieben Verdächtige: je drei 13- und 14-Jährige, zudem einen 15-Jährigen.

Polizei findet Pfefferspray und Schraubendreher

Die Vermutung liege nahe, dass es sich um die Verdächtigen handelt: „Bei den 14-Jährigen fanden die Beamten ein Pfefferspray und zwei Schraubendreher“, sagt Wellhöner. Alle sieben kamen mit zur Wache, dort sollten die Erziehungsberechtigten sie abholen. Gleichzeitig bittet die Polizei mögliche Zeugen des Überfalls, sich unter Telefon (051 37) 82 71 15 zu melden.