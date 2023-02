﻿Mitarbeiter der Herrenhäuser Privatbrauerei wegen Untreue vor Gericht

Hannover. Die Zahl klingt unglaublich: 5418 Kisten Bier. Genau diese Menge soll ein Mitarbeiter der Herrenhäuser Brauerei im Zeitraum Juni 2020 bis Oktober 2021 veruntreut haben. Die Anklage liegt jetzt beim Amtsgericht Hannover, wie Gerichtssprecherin Heike Brodthage dieser Zeitung bestätigte. „Der Schaden liegt laut den Ermittlungen bei etwa 72.000 Euro“, sagte die Sprecherin. Der Angeklagte habe den Schaden wiedergutgemacht und ein Geständnis abgelegt.

Der Angeklagte war ein in der Region Hannover bekannter Fußballer. Nun muss er sich demnächst vor dem Schöffengericht wegen gewerbsmäßiger Untreue verantworten. Der Gesetzgeber sieht eine Strafe von 6 Monaten bis 10 Jahren Gefängnis vor. Ein Gerichtstermin stehe noch nicht fest, erklärte Brodthage

10 Euro pro Kiste Bier plus Pfand

Der 55-Jährige hatte in der Privatbrauerei die Befugnis, für Werbeaktionen Gratisware für den Handel zu deklarieren. Doch plötzlich fiel auf, dass viel mehr Bier für lau die Brauerei verließ. Der Arbeitgeber fragte bei einem Händler nach. Und der Verdacht bestätigte sich. Die Ermittlungen kamen in Gang. Der Schaden berechnet sich wie folgt: Der Angeklagte soll 10 Euro pro Gratiskiste von dem Abnehmer erhalten haben, plus 3,30 Euro Pfand. Macht eine Summe von 72.059,40 Euro.

Neben dem leitenden Angestellten werden zwei weitere Männer (48 und 26) auf der Anklagebank sitzen. Dem Älteren werde gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen, sagte Brodthage. Er soll die Bierkisten an die Kunden geliefert haben. Der 26-Jährige habe in einem Fall den Transporter mit Getränkekisten gefahren. Ihm werde Beihilfe zu Hehlerei vorgeworfen. „Diese beiden Angeklagten haben sich zu den Vorwürfen nicht eingelassen“, so die Gerichtssprecherin.

Ob die beiden mutmaßlichen Mittäter auch bei der Brauerei beschäftigt waren, konnte sie nicht sagen. Der Herri-Mitarbeiter wurde nach Informationen dieser Zeitung bereits 2021 fristlos entlassen.