﻿Mitarbeiter der Stadt Hannover können ab sofort Diensträder leasen

Hannover. Die Beschäftigten der Stadt Hannover haben ab sofort die Möglichkeit über ihren Arbeitgeber Diensträder zu leasen. Am Dienstag hat sie Mitarbeiter Dennis Mohrlücker das erste Rad übergeben. Geht es nach Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sollen noch viele folgen. „Wir hoffen, dass viele Kolleginnen und Kollegen umsatteln und damit auch einen Beitrag zur Verkehrswende leisten“, erklärte er.

Viele Anfragen habe es bereits gegeben. Dass die Stadt Hannover erst jetzt das in vielen Firmen bereits praktizierte Leasing von Diensträdern möglich macht, liegt daran, dass dieses erst in den 2020 ausgehandelten Tarifvertrag aufgenommen wurde, der im Mai 2021 gültig wurde. Danach mussten noch Details mit dem Finanzamt geklärt werden und per Ausschreibung Angebote eingeholt werden. „Jetzt haben wir aber eine rechtssichere Lösung“, sagte Onay.

Verschiedene Modelle für bis zu 7000 Euro

Die Angestellten der Stadt können Diensträder verschiedener Modelle im Wert von bis zu 7000 Euro leasen und dürfen diese auch privat nutzen. Nach drei Jahren können sie sich über den Anbieter Lease-a-Bike entscheiden, ob sie dieses kaufen oder ein neues Fahrrad nehmen wollen. Mitarbeiter Dennis Mohrlücker hat sich für ein Trekking-E-Bike der deutschen Marke Cube entschieden. Er wohnt in Döhren und will damit unter anderem zur Arbeit pendeln. „Das ist eine tolle Fahrradstrecke. In Hannover kann man ohnehin viel mit dem Fahrrad machen“, berichtete Mohrlücker, der vor wenigen Wochen nach vielen Jahren in Berlin nach Hannover zurückgekehrt ist und sich sofort für das Dienstrad-Programm angemeldet hat.

Personalchef Matthias Görn sieht darin auch „einen Baustein“, die Stadt Hannover zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen. Allerdings werden einige Mitarbeiter das Angebot nicht nutzen können. Für die Beamten im Dienst der Stadt ist es nicht vorgesehen.

Dienstrad-Leasing: Onay will mehr Unterstützung vom Land

Laut OB Onay müssten dazu erst Gesetze auf Landesebene geändert werden. Er forderte die neue Koalition von SPD und Grünen auf, dafür die Weichen zu stellen und auch den zahlreichen Landesbediensteten Jobrad-Leasing zu ermöglichen. Weil davon viele in Hannover arbeiten, könne auch das ein Beitrag zum Gelingen der Verkehrswende in der Stadt sein.

Beim Dienstrad-Leasing fließt ein Teil des Gehaltes nicht direkt auf das Konto des Arbeitnehmers, sondern wird für die Leasingrates des Fahrrades einbehalten. Durch die Umwandlung des Barlohnes in einen Sachlohn entsteht ein steuerlicher Vorteil für den Mitarbeiter. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kauf kann das eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent ausmachen.

Von Christian Bohnenkamp