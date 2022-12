﻿Stadtmitarbeiter protestieren vor dem Rathaus gegen Sparkurs

Zwei Einbrüche in Evern an einem Tag: Ein Dieb erbeutet Schmuck und Bargeld, ein zweiter scheitert

In dem kleinen Sehnder Ortsteil Evern haben sich am Mittwoch zwei Einbrüche abgespielt. In der Straße Am Sportplatz war der Dieb erfolgreich, in der Alten Heerstraße scheiterte ein Täter.