Wer lange in der Schule ist, braucht ein warmes Mittagessen: An Ganztagsschulen gehört die Mittagsverpflegung dazu, die Stadt Hannover arbeitet an einem vereinfachten Bestell- und Bezahlsystem.

Wer den ganzen Tag an der Schule ist, braucht auch ein warmes Mittagessen. Die Stadt Hannover will das Mittagessenkonzept vereinfachen und vereinheitlichen. An zehn Pilotschulen soll ab diesem Sommer ein Modellprojekt starten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket